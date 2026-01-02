أخبار الفن اليوم: خالد زكي يوضح سبب قلة أعماله.. تامر عاشور وأنغام في حفل واحد بالكويت.. تصالح نوال الزغبي والشامي.. فن الحرب لـ يوسف الشريف على شاشات المتحدة

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي:

يستعد النجم تامر عاشور وأنغام لأحياء حفل غنائي مشترك في حديقة الشهيد بالكويت، وذلك يوم 30 يناير الجاري.

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حفلهما في السعودية والذي أقيم في وقت سابق وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

أكد الفنان خالد زكي أنه طوال مسيرته الفنية لم يسعَ إلى الانتشار بقدر حرصه على انتقاء أدواره بعناية شديدة، مشيرًا إلى أن معيار الاختيار لديه كان دائمًا جودة العمل وقيمة الدور، وليس مجرد الظهور أو كثرة المشاركات الفنية، مؤكدًا أن الاختيار الواعي للأعمال هو ما يضمن للفنان الاستمرار والتأثير الحقيقي لدى الجمهور.

وقال الفنان خالد زكي، خلال تصريحات تلفزيونية: إنه لا يُخفي شعوره بالندم من الناحية المادية نتيجة كثرة اعتذاراته عن أعمال فنية عديدة، مؤكدًا أن تلك القرارات أثّرت عليه ماديًا بشكل كبير، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يندم معنويًا، بعدما نجح في كسب حب الجمهور وثقته، وهو ما يعتبره المكسب الأهم في مسيرته الفنية.

مسلسلات رمضان 2026، أعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل فن الحرب للفنان يوسف الشريف من خلال شاشتها وهي CBC، DMC، الحياة، ON E.

وكشف الفنان يوسف الشريف عن لقطات من كواليس مسلسله الجديد بعنوان “فن الحرب” المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة النجمة دينا الشربيني في سباق دراما رمضان 2026.

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، أطلقت حملة تشويقية بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026 ومنهم النجمة دينا الشربيني.



استضافت الإعلامية ياسمين عز المطرب السوري ساموزين، في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس، المذاع علي شاشة mbc مصر للحديث عن جوانب من حياته الفنية والشخصية.

وفاجأ ساموزين ياسمين عز بغنائه أغنية عرفت معنى الحب بطريقة البلاي باك في الاستوديو بعد 20 عاما من طرحها من فيلم 90 دقيقة الذي عرض في 2006.

تصالح الثنائي النجمة اللبنانية نوال الزغبي والمطرب السوري عبد الرحمن فواز المعروف “بالشامي” بعد تصريحات الأولى عن أغانيه حيث قالت:" إنها لا تفهم كلماتها، وذلك خلال لقاء تلفزيوني له".

وكتبت نوال الزغبي من خلال موقع X: الشامي فنان رائع ومذوق وأغانيه حلوة كتير كل الحب، ثم عادت وكتبت تدوينة أخري:" قلت ما بفهم الكلام مش يعني أغانيه مش حلوة ومنه نجم.

في هذا السياق رد الشامي علي تدوينات نوال الزغبي وقال حصل خير يا ست الكل، ونلتقي قريبا إن شاء الله يا نجمة.

طرحت شاشة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان 2026

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق علي البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة

أعلنت منصة «شاهد» الرقمية عن تغيير اسمها بشكل رسمي ليصبح «شاهد MBC»، في خطوة تعكس ارتباطها المباشر بـ مجموعة MBC الإعلامية، وتعزز من هويتها كمنصة البث العربية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

