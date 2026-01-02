الجمعة 02 يناير 2026
ثقافة وفنون

بعد طرحها منذ 20 عاما، ساموزين يغني "معنى الحب" بلاي باك ببرنامج ياسمين عز

سامو زين
سامو زين
استضافت الإعلامية ياسمين عز المطرب السوري ساموزين، في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس، المذاع علي شاشة mbc مصر للحديث عن جوانب من حياته الفنية والشخصية. 

سامو زين يغني أغنية عرفت معنى الحب 

وفاجأ ساموزين ياسمين عز بغنائه أغنية عرفت معنى الحب بطريقة البلاي باك في الاستوديو بعد 20 عاما من طرحها من فيلم 90 دقيقة الذي عرض في 2006.

سما صافية لـ ساموزين 

 وكان سامو زين طرح أغنيته الجديدة، بعنوان "سما صافية" وهى آخر أغنيات الميني ألبوم الذي طرحه في الصيف الماضي

وتقول كلمات الأغنية:" 

سما صافية زرقة.. والبحر موجه بيبتسم

فعيونها غارقة.. عالرمله سابت ضلها

والمية راسمة.. علي شعرها الكيرلي الجمال

دي عليها بسمة.. واصفة المشاعر كلها

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

ومعايا قمره ع الارض واقفة قصادي أنا.. والنظرة منها فيها طعم من حكايات زمان

ده اللي يقابلها شاف السعادة لميت سنة

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

