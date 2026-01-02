بعد طرحها منذ 20 عاما، ساموزين يغني "معنى الحب" بلاي باك ببرنامج ياسمين عز

18 حجم الخط

استضافت الإعلامية ياسمين عز المطرب السوري ساموزين، في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس، المذاع علي شاشة mbc مصر للحديث عن جوانب من حياته الفنية والشخصية.

سامو زين يغني أغنية عرفت معنى الحب

وفاجأ ساموزين ياسمين عز بغنائه أغنية عرفت معنى الحب بطريقة البلاي باك في الاستوديو بعد 20 عاما من طرحها من فيلم 90 دقيقة الذي عرض في 2006.

سما صافية لـ ساموزين

وكان سامو زين طرح أغنيته الجديدة، بعنوان "سما صافية" وهى آخر أغنيات الميني ألبوم الذي طرحه في الصيف الماضي

وتقول كلمات الأغنية:"

سما صافية زرقة.. والبحر موجه بيبتسم

فعيونها غارقة.. عالرمله سابت ضلها

والمية راسمة.. علي شعرها الكيرلي الجمال

دي عليها بسمة.. واصفة المشاعر كلها

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

ومعايا قمره ع الارض واقفة قصادي أنا.. والنظرة منها فيها طعم من حكايات زمان

ده اللي يقابلها شاف السعادة لميت سنة

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.