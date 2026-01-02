منصة "شاهد" تعلن تغيير اسمها رسميًا

18 حجم الخط

أعلنت منصة «شاهد» الرقمية عن تغيير اسمها بشكل رسمي ليصبح «شاهد MBC»، في خطوة تعكس ارتباطها المباشر بـ مجموعة MBC الإعلامية، وتعزز من هويتها كمنصة البث العربية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد «شاهد» منصة سعودية وأول منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) في المنطقة، حيث أعيد إطلاقها في عام 2020 من قبل مجموعة MBC الإعلامية، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز منصات البث الرقمي عربيًا وعالميًا.

وتمثل «شاهد MBC» اليوم المنصة العربية الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك، وموطنًا للإنتاجات العربية الأصلية عالية الجودة التي ترقى إلى المعايير العالمية.

وتضم المنصة باقة متنوعة من المحتوى تشمل «مسلسلات شاهد الأصلية» و«عروض شاهد الأولى»، إلى جانب مكتبة واسعة من الأفلام العربية والعالمية، فضلًا عن خدمة البث المباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر مشاهدة.

ووفقًا لبيانات سابقة، بلغ عدد مستخدمي منصتي «شاهد» و«شاهد VIP» نحو 27 مليون مستخدم في عام 2019، فيما وصلت عدد مشاهدات الفيديوهات الرقمية عبر منصات «شاهد» إلى نحو 248 مليون مشاهدة.

كما استحوذت خدمة «شاهد VIP» على حصة سوقية تقدر بنحو 85% من مشاهدات الفيديو حسب الطلب (VOD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتبوأ بذلك المركز الأول إقليميًا في هذا المجال.

وكانت مجموعة MBC قد أطلقت خدمة «شاهد VIP» لتوفر نخبة متميزة من الأفلام والمسلسلات والبرامج والعروض، مع مكتبة تضم أكثر من 25 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي العربي النوعي.

وتشمل هذه المكتبة أبرز الإنتاجات الدرامية والسينمائية الأكثر شهرة وجماهيرية في المنطقة، إلى جانب أعمال «شاهد» الأصلية الجديدة والحصرية، وعروض «شاهد» الأولى، ومسلسلات ومواسم جديدة تعرض للمرة الأولى حصريًا على «شاهد VIP»، إضافة إلى أحدث إصدارات الأفلام قبل عرضها في صالات السينما.

