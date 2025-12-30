حفلات رأس السنة، نوال الزغبي تضيء سماء القاهرة بحفل مميز

18 حجم الخط

حفلات رأس السنة ، تحيي النجمة الذهبية نوال الزغبي حفل مميزا غدا الأربعاء 31 ديسمبر احتفالًا برأس السنة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى.

حفلات رأس السنة 2025

ومن المفترض أن تقدم نوال الزغبي عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

وتحتفل أنغام مع الجمهور السعودي ليلة رأس السنة، حيث أنها من المفترض أن تقدم حفلة هناك ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا وأن تتغنى أنغام بباقة من أجمل أغنياتها.

بينما تشهد القاهرة إقامة حفلات متنوعة في عدد من الفنادق الكبرى لعدد من النجوم، حيث سيقام حفل لصابر الرباعي ولـ محمد فؤاد ولـ رامي عياش.

كما يحيي أحمد سعد حفلا في الشارقة، وهيفاء وهبي وناصيف زيتون في أبو ظبي، بينما يحيي جورج وسوف حفلا مع محمد فضل شاكر في أبو ظبي، كما تحيي نجوي كرم ومروان خوري حفلا أيضا هنا، وتحيي أصالة حفلا مشتركا مع آدم في مدينة العلا بالسعودية، بينما يحيي النجم محمد حماقي حفلا مشتركا مع نانسي عجرم في الأردن، أما الفنان هاني شاكر فيقدم حفلًا في لبنان.

