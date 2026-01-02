تامر عاشور وأنغام في حفل واحد بالكويت، تعرف على الموعد

18 حجم الخط

يستعد النجم تامر عاشور وأنغام لأحياء حفل غنائي مشترك في حديقة الشهيد بالكويت، وذلك يوم 30 يناير الجاري.

حفل تامر عاشور وأنغام في حديقة الشهيد

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حفلهما في السعودية والذي أقيم في وقت سابق وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وفي شهر يناير من عام 2024، أحيا الثنائي تامر عاشور وأنغام حفلا كبيرا في السعودية.

أغنية “بيت كبير"

أشعل الفنان تامر عاشور، حفله الغنائي مع أنغام على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية بـ أغنية “بيت كبير" وشاركته المطربة الغناء.

بينما قدمت أنغام خلال الحفل أغنية “قلبي معاك” وشاركها الغناء تامر عاشور وسط تفاعل كبير من الجمهور على المسرح.

افتتح الثنائي تامر عاشور وأنغام حفلهما الغنائي على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية تحت شعار “الحوار الغنائي” بـ أغنية “حالة خاصة جدا" لأنغام، بينما قدم تامر عاشور أغنية من غير ماحكيالك.

