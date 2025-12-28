فن الحرب، يوسف الشريف ينشر أول صور من كواليس مسلسله الجديد

18 حجم الخط

كشف الفنان يوسف الشريف عن لقطات من كواليس مسلسله الجديد بعنوان “فن الحرب” والذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشر يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور من كواليس مسلسل “فن الحرب" تظهر مشاهد أكشن حيث يركض فيها الممثل بالإضافة لمتابعته لأحد المشاهد مع المخرج محمود عبد التواب.

مسلسل فن الحرب يشارك في بطولته ريم مصطفى، شيري عادل، دنيا سامي، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل فن الحرب

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يسلك طريقه بعيدًا عن والده رجل الأعمال، ولكن بعد تورط والده ودخوله السجن ظلمًا يجد نفسه مضطرًا لإعادة أعمال والده والانتقام ممن ظلموه.

فيلم ديربي الموت لـ يوسف الشريف

⁧من جانب آخر يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.

ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بإحدى الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب يوسف الشريف،غادة عبد الرازق ودينا الشربيني ومن إخراج أحمد نادر جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل “كوفيد 25”، الذي عرض في شهر رمضان 2021، ولم يحقق وقتها النجاح المطلوب، ليغيب يوسف الشريف عن الساحة الفنية بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

