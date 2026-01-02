دراما رمضان 2026، دينا الشربيني ضمن نجوم المسلسلات على قنوات المتحدة

18 حجم الخط

نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة النجمة دينا الشربيني في سباق دراما رمضان 2026.

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، أطلقت حملة تشويقية بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026 ومنهم النجمة دينا الشربيني.

وتأتي مشاركة دينا الشربيني ضمن مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وكانت النجمة دينا الشربيني علقت على نجاح مسلسلها الجديد لا ترد ولا تستبدل مؤكدة أنها أقدمت على معايشة مع حالات فشل كلوي بسبب شخصيتها في المسلسل حيث إنها ظهرت مريضة فشل كلوي.

وقالت دينا الشربيني خلال وجودها بالعرض الخاص لفيلم طلقني الذي تشارك فيه مع كريم محمود عبد العزيز: "أحب أقول للناس أن اللي عملته ولا حاجة أمام المعاناة التي يعيشها هؤلاء الناس، ويا رب في حاجة توصل للناس إن صحتنا لا ترد ولا تستبدل ومحتاجين نحمد ربنا علي النعمة اللي احنا فيها واللي بيعانوا من هذا المرض هؤلاء أبطال لازم نقف ونضرب لهم تعظيم سلام ".

