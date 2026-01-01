تامر عاشور يفاجئ تامر حسني على المسرح في حفله بالعاصمة الإدارية (فيديو)

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل حفل الفنان تامر حسني بالعاصمة الإدارية ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة، وانضم تامر عاشور لتامر حسني على المسرح أثناء حفله.

ففي مفاجأة أبهرت الجمهور، ظهر تامر عاشور وسط حفل تامر حسني، بعد أن شوق النجم معجبيه بأغنية "معيش" التي لم يؤدها منذ فترة لكن فوجئ الجمهور بصوت عاشور بدلًا من نجم الجيل.

الفيديو من هنا.

وتبادل النجمان أغانيهم، فبينما أطرب عاشور الجمهور بأغنية "معيش"، تألق حسني بإضافة إحساس جديد تمامًا لأغنية "هيجي لي موجوع".

معجبة تعانق تامر حسني أثناء حفله بالعاصمة الإدارية

وصعدت إحدى المعجبات أثناء أداء الفنان تامر حسني في احتفالات رأس السنة لعناق المغني، ومازح المطرب الجمهور عقب نزول الفتاة من على المسرح أنها تتمنى له السلامة بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة، فقال: “حمدًا لله على السلامة وكده”.

وقام المطرب بأداء عدد من أغانيه المحبوبة والتي لاقت إعجابًا وحبًّا كبيرًا من الجمهور كما افتتح المطرب حفلته بـ"بريك دانس" والتي أثارت حماس معجبيه، وانضم لتامر على المسرح عدد كبير من الراقصين بالإضافة لفرقته الذين أضافوا طابعًا خاصًّا لاحتفالات رأس السنة هذا العام.

تامر حسني في الإستديو لتسجيل أغانٍ جديدة

عاد الفنان تامر حسني ، إلى الاستوديو الخاص به من أجل تسجيل أغانٍ جديدة بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة.

وعاد تامر حسني للاستوديو برفقة جلال فهمي ومودي منير لتجهيز الأغاني الجديدة، والمفترض طرحها قريبا على فترات متقاربة.

وأعرب النجم تامر حسني عن سعادته بأول حفل غنائي يحييه في مدينة أكتوبر بعد أزمته الصحية الأخيرة وإجراء عملية في ألمانيا.

قال تامر حسني من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك: "بحاول أقوم معاكم، شكرًا على كل مشاعر الحب اللي شوفتها منكم امبارح".

