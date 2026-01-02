سيارات فارهة وحلبة مصارعة، الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو الأول لمسلسل علي كلاي (فيديو)

18 حجم الخط

طرحت شاشة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي ، المقرر عرضه في رمضان 2026

مسلسل علي كلاي أحمد العوضي

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق علي البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة و حوله مجموعة سيارات فارهة

ونشر النجم أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل علي كلاي أحمد العوضي في رمضان 2026

وظهر العوضي في الكواليس بفورمة قوية، موضحة التدريبات الشاقة التي يخضع لها من أجل تصوير المشاهد، حيث يظهر في شخصية ملاكم.

حذف المشاهد العنيفة بشكل مبالغ فيه من أحداث مسلسل علي كلاي

ويواصل أحمد العوضي تصوير حلقات مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، داخل أحد الاستوديهات الخاصة بالجيزة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه تم حذف عدد من المشاهد من سيناريو المسلسل قبل تصويرها، نظرًا لاحتوائها على بعض الأحداث العنيفة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف المصدر أن المسلسل لا ينتمي للدراما الشعبية بشكل صريح، إلا أن به بعض الخطوط الدرامية التي تلامس الواقع في الشارع المصري.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

