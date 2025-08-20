الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "سما صافية"

سما صافية. فيتو
سما صافية. فيتو

طرح النجم سامو زين أغنيته الجديدة، بعنوان "سما صافية" وهى آخر أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد، وخلال الشهر المقبل. 

سامو زين

وسيبدأ سامو في تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات.. أغنية "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن توزيع شركة Digital Sound.

 وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية سما صافية 

 وأغنية "سما صافية" أغنية رومانسية صيفية، تعبر عن مشاعر حب صادقة  لشاب شاهد فتاة جميلة، ووقع فى حبها، لحظة رؤيتها على أحد الشواطئ. 

من المعروف أن ساموزين كان قد طرح ثلاث أغنيات، من المينى ألبوم الصيفى الجديد الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري.

يذكر أن الفنان ساموزين أكد بقوله: تحمست واجتهدت كثيرا فى اختيار أغنيات المينى ألبوم "باب وخبط" وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة منى فى إرضاء كافة الأذواق وأضاف ساموزين: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 4 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيتم طرحه فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.. وتقول كلمات أغنية "سما صافية":..

سما صافيه زرقه.. والبحر موجه بيبتسم
فعيونها غارقة.. عالرمله سابت ضلها
والمية راسمة.. علي شعرها الكيرلي الجمال
دي عليها بسمة.. واصفة المشاعر كلها
شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا
اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا
شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا
اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا
ومعايا قمره ع الارض واقفة قصادي أنا.. والنظرة منها فيها طعم من حكايات زمان
ده اللي يقابلها شاف السعادة لميت سنة
شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا
اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا
شاف قلبي انا من علي بعد.. فعنيها حكاية هتجمعنا
اتنين لايقين علي بعض.. والبحر اهو شاهد يسمعنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الراديو الفنان ساموزين ساموزين سامو زين مصطفي حسن يوتيوب

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads