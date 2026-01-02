الجمعة 02 يناير 2026
ثقافة وفنون

خالد زكي يوضح سبب قلة أعماله وأزمته المادية (فيديو)

خالد زكي
خالد زكي
أكد الفنان خالد زكي أنه طوال مسيرته الفنية لم يسعَ إلى الانتشار بقدر حرصه على انتقاء أدواره بعناية شديدة، مشيرًا إلى أن معيار الاختيار لديه كان دائمًا جودة العمل وقيمة الدور، وليس مجرد الظهور أو كثرة المشاركات الفنية، مؤكدًا أن الاختيار الواعي للأعمال هو ما يضمن للفنان الاستمرار والتأثير الحقيقي لدى الجمهور.

وقال الفنان خالد زكي، خلال تصريحات تلفزيونية: إنه لا يُخفي شعوره بالندم من الناحية المادية نتيجة كثرة اعتذاراته عن أعمال فنية عديدة، مؤكدًا أن تلك القرارات أثّرت عليه ماديًا بشكل كبير، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يندم معنويًا، بعدما نجح في كسب حب الجمهور وثقته، وهو ما يعتبره المكسب الأهم في مسيرته الفنية.

حقيقة وفاة الفنان خالد زكي

وفي وقت سابق، أثار الفنان خالد زكي حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، عقب تداول شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الشائعات، الأمر الذي أثار استياء جمهوره ودفعهم للتساؤل عن حالته الصحية.

ورد الفنان خالد زكي على شائعة وفاته في تصريح خاص لـ “فيتو”، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي، مشددًا على أن الأخبار التي زعمت وفاته لا أساس لها من الصحة، وأن هذه الشائعات عارية عن الحقيقة تمامًا.

