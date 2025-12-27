السبت 27 ديسمبر 2025
يعرض في رمضان، لقطات من كواليس تصوير "فن الحرب" ليوسف الشريف

مسلسل فن الحرب، فيتو
نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات من كواليس تصوير مسلسل "فن الحرب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة"، وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف.

 

مسلسل فن الحرب يشارك في بطولته ريم مصطفى، شيري عادل، دنيا سامي، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل فن الحرب

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يسلك طريقه بعيدًا عن والده رجل الأعمال، ولكن بعد تورط والده ودخوله السجن ظلمًا يجد نفسه مضطرًا لإعادة أعمال والده والانتقام ممن ظلموه.

من جانب آخر يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.


ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بإحدى الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2025 بالسينمات.

 

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب يوسف الشريف،غادة عبد الرازق ودينا الشربيني ومن إخراج أحمد نادر جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل “كوفيد 25”، الذي عرض في شهر رمضان 2021، ولم يحقق وقتها النجاح المطلوب، ليغيب يوسف الشريف عن الساحة الفنية بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

