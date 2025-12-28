18 حجم الخط

انطلق مؤخرًا عرض مسلسل أثر بارد الذي استطاع منذ لحظاته الأولى أن يحظى باهتمام وإعجاب شريحة واسعة من الجمهور خاصة عشاق المسلسلات الخليجية، وذلك بفضل أجوائه المشوقة وأداء أبطاله المميز ما جعل كثيرين يترقبون الحلقات التالية لمعرفة ما سيحدث للشخصيات وكيف ستتطور أحداث القصة.

مواعيد عرض مسلسل أثر بارد على منصة شاهد

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل أثر بارد على منصة شاهد فإن المنصة تطرح حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

ويستمر العمل على هذا الإيقاع الأسبوعي، ليمنح المشاهدين مساحة للتفاعل مع كل حلقة والانتظار لما تحمله الأحداث التالية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أثر بارد

ويضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما الخليجية وفي مقدمتهم إلهام الفضالة، رهف العنزي، جاسم النبهان، سعيد قريش، ناصر عباس، غرور صفر، هذا إلى جانب مشاركة مجموعة من الوجوه الصاعدة التي تضيف للعمل روحا شبابية، وتجسد إلهام الفضالة الدور الرئيسي للطبيبة سعاد، والمسلسل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج باسم شعبو.

وينتمي مسلسل أثر بارد لفئة الأعمال القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات فقط، وهو ما يمنح القصة تركيزًا أكبر، دون حشو أو إطالة.

تدور أحداث المسلسل حول الطبيبة الشرعية سعاد، التي تتعرض لصدمة مروعة بعد وفاة ابنتها في حادث غامض، ورغم حالة الألم التي تعيشها، تكتشف الأم أن ابنتها كانت حاملًا قبل وفاتها، وهنا تبدأ علامات الاستفهام في التزايد، وتتحول قصة الأم الحزينة إلى رحلة بحث عن الحقيقة، لتتصادم مع خيوط من الأسرار المظلمة داخل فريق السباحة الذي كانت تنتمي إليه الابنة، حيث تظهر الخيانات من أقرب الأشخاص، وتتكشف علاقات معقدة تجعل الحقيقة أكثر قسوة من الأكاذيب.

المسلسل يقدم معالجة إنسانية ونفسية لصراع أم لا تملك رفاهية الانكسار، تقاتل لمعرفة من يقف وراء الجريمة، وما الذي كانت تخفيه ابنتها قبل موتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.