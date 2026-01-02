أنا مش بفهم أغانيه، تصالح نوال الزغبي والشامي بعد تصريحها المثير للجدل

18 حجم الخط

تصالح الثنائي النجمة اللبنانية نوال الزغبي والمطرب السوري عبد الرحمن فواز المعروف “بالشامي” بعد تصريحات الأولى عن أغانيه حيث قالت:" إنها لا تفهم كلماتها، وذلك خلال لقاء تلفزيوني له".

تصالح نوال الزغبي مع الشامي

وكتبت نوال الزغبي من خلال موقع X: الشامي فنان رائع ومذوق وأغانيه حلوة كتير كل الحب، ثم عادت وكتبت تدوينة أخري:" قلت ما بفهم الكلام مش يعني أغانيه مش حلوة ومنه نجم.

في هذا السياق رد الشامي علي تدوينات نوال الزغبي وقال حصل خير يا ست الكل، ونلتقي قريبا إن شاء الله يا نجمة.

الشامي من مواليد دمشق واسمه الحقيقي “عبد الرحمن” وبدأ حياته بالعمل في الأردن وبعدها بسنوات ذهب للعيش في تركيا، وهو من الفنانين المتكتمة على حياتهم الشخصية بعيدا عن الأضواء ويهتم فقط بفنه.

حقق المطرب الشامي نجاحا كبيرا بـ أغنيتي ياليل ويالعين وصبرا، كما أنه حصد جائزة من مهرجان جوي أوورد" والذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرا.

كما حقق نجاحا كبيرا من خلال ديو ملكة جمال الكون مع تامر حسني من ألبوم لينا ميعاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.