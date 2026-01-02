الجمعة 02 يناير 2026
حوادث

ضبط سائق اعتدى على جاره بسلاح ناري بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة

المتهم
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة تعدٍ بالضرب باستخدام سلاح ناري، أسفرت عن إصابة سائق في عينه اليمنى، إثر مشاجرة نشبت بسبب خلافات حول الجيرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائقًا، مقيمًا بدائرة القسم، مصابًا في العين اليمنى، وادعائه تعرضه لإصابة بطلق خرطوش نتيجة مشاجرة بمحل سكنه.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب، أفاد بحدوث مشاجرة بينه وبين سائق آخر يقيم بذات العنوان، على خلفية خلافات سابقة حول الجيرة، تطورت إلى قيام الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب التعدي للسبب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

