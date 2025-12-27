القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة تقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية والبحيرة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية وتقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية.

ضبط عدد من المخالفات الانتخابية في محافظات متعددة



جاء ذلك في إطار متابعة سير العملية الإنتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية في محافظات البحيرة، سوهاج، الفيوم، والإسكندرية من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بشراء الأصوات والترويج الانتخابي غير القانوني.



تفاصيل المضبوطات



البحيرة: ضبط سائقين وسيدات أثناء تجولهم بمحيط الدوائر الانتخابية بسيارات "ميكروباص" وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعائية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين محددين.

كما تم ضبط 3 أشخاص في إيتاي البارود وبحوزتهم ملصقات دعائية تخص اثنين من المرشحين، إضافة إلى سيدتين بحوزتهما ملصقات دعائية لأحد المرشحين.



سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص بمحيط دوائر جرجا وطهطا ودار السلام أثناء قيامهم بحيازة بطاقات رقم قومي وكروت دعائية ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت.



الفيوم: ضبط أشخاص في إبشواى أثناء جمعهم بطاقات شخصية مقابل منح المواطنين مبالغ مالية، تمهيدًا لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين محددين.



الإسكندرية: ضبط أحد الأشخاص بقسم ثان الرمل وبحوزته بطاقات رقم قومي وكروت دعائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.



إدكو – البحيرة: ضبط أحد الأشخاص أثناء بحثه عن المواطنين للتأثير على تصويتهم لصالح مرشح معين.



الإجراءات القانونية



تم التحفظ على المبالغ المالية والبطاقات الشخصية والملصقات الدعائية والسيارات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين. وتولت النيابات العامة التحقيق في جميع الوقائع.

