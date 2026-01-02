الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
18 حجم الخط

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 2 يناير 2026 حالة من الانسيابية المرورية، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتنظيم حركة السيارات.

حالة المرور اليوم 

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة في حركة المرور بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، إلى جانب ميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مع وجود الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة وضبط قائدي المركبات المخالفين.

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كما سادت السيولة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، إلى جانب شوارع فيصل والهرم وميادين الجيزة وجامعة القاهرة وبين السرايات وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، ودفعت بخدماتها المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعوق الحركة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق والمحاور الرئيسية التابعة للإدارة العامة للمرور، ومنها طرق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة–السويس"، و"القاهرة–الإسماعيلية"، لتقديم الدعم للمواطنين تحسبًا لأي أعطال طارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعلى كوبرى اكتوبر الدوريات المرورية الطرق والمحاور الرئيسية الطرق والمحاور المتابعات الميدانية حركة السيارات حالة المرور اليوم طريق الاوتوستراد ضبط المخالفات

مواد متعلقة

استعدادات مرورية مكثفة لمواجهة الأمطار والشبورة، دوريات على الطرق ورفع حالة الطوارئ

القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح في انتخابات النواب بقنا

القبض على 10 أشخاص أضرموا النيران فى الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية

الداخلية تضبط متهما في واقعة إساءة معاملة قطة بمسجد في دمياط

كشف ملابسات تعرض شخص للنصب بزعم إيجار شقة بالإسكندرية

سرقة دراجة نارية من أمام بنك شهير في المنيا، والأمن يكشف تفاصيل الواقعة

الأمن يكشف حقيقة ادعاءات بزيادة حوادث السير بقويسنا في المنوفية

ضبط 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة

الأكثر قراءة

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

بداية ممطرة في 2026، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم، وتحذر من رياح وارتفاع الأمواج وشبورة ضبابية تؤثر على الرؤية

وننسى اللي كان، ياسمين عبد العزيز تتعرض للخيانة الزوجية برمضان 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

سرعة الرياح تصل لـ 50 كم، تحذير من الملاحة بالبحر المتوسط

وفاة السباح جون ماجد غريق السباحة بواقعة نادي الغابة

قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع البسلة والملوخية

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads