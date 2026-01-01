الداخلية تضبط متهما في واقعة إساءة معاملة قطة بمسجد في دمياط

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على موظف بالمعاش لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد وإلقائها بالخارج في محافظة دمياط.

كانت وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع قطة داخل جوال بدمياط.

بالفحص تبين أن قسم شرطة أول دمياط تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد الكائنة بدائرة القسم وإلقائها بالخارج.

تمكن رجال الأمن من ضبط المشكو فى حقه (موظف بالمعاش – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون إيذائها وذلك حرصًا على نظافة المسجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

