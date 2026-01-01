الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط متهما في واقعة إساءة معاملة قطة بمسجد في دمياط

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على موظف بالمعاش لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد وإلقائها بالخارج في محافظة دمياط.

كانت وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع قطة داخل جوال بدمياط.

بالفحص تبين أن قسم شرطة أول دمياط تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد الكائنة بدائرة القسم وإلقائها بالخارج.

تمكن رجال الأمن من ضبط المشكو فى حقه (موظف بالمعاش – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون إيذائها وذلك حرصًا على نظافة المسجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة دمياط دمياط وزارة الداخلية وضع قطة داخل جوال بدمياط قسم شرطة اول دمياط قسم شرطة دمياط الجديدة

مواد متعلقة

ضبط 560 كجم تونة فاسدة داخل الأسواق بدمياط

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بدمياط

ضبط مركب مخالف على كورنيش النيل بدمياط

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض ويردد ألفاظًا نابية بدمياط

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباك مع المتظاهرين

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

مرصد الأزهر في 2025، قوة ناعمة عابرة للقارات بـ 13 لغة وأكثر من 10 آلاف مادة إعلامية

الذهب أم الفضة، ساويرس يكشف أفضل استثمار في المعادن الأيام القادمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

آراء العلماء في مكان دفن السيدة زينب وقصة وفاتها

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads