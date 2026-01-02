الجمعة 02 يناير 2026
تعرف على إيرادات فيلم "إن غاب القط" بشباك التذاكر أمس

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
حقق فيلم “إن غاب القط” بطولة النجم آسر ياسين، إيرادات قوية بدور العرض السينمائية المصرية، أمس الخميس. 

إيرادات فيلم إن غاب القط 

ووصلت إيرادات فيلم “إن غاب القط” ليلة أمس 3 ملايين و4 آلاف و456 جنيهًا، ليحتل صدارة إيرادات قائمة الأفلام في ليلة العام الجديد.  

وجاءت زيادة إيرادات فيلم “إن غاب القط” ليلة أمس بسبب الإقبال الكثيف على دور العرض السينمائية، وتناول العمل إحدى القضايا التي تهم الجمهور.

وينافس فيلم “إن غاب القط” ضمن موسم رأس السنة الجديدة 2026 مع عدد من الأفلام الأخرى مثل “طلقني”، “خريطة رأس السنة”، “الملحد”، وغيرها.  

 

قصة وأحداث فيلم إن غاب القط 

وتدور أحداث فيلم إن غاب القط، حول زين أستاذ تاريخ الفن بالجامعة الأمريكية، الذي يعيش حياة هادئة ومملة بعض الشيء.

فجأة يظهر زياد اللص الأسطوري المعروف عالميا بلقب القط، التشابه بينهما يورّط زين في مواقف خطيرة وكوميدية؛ خصوصًا عندما تتولى خطيبته هند مهمة ترميم لوحة شهيرة، ويقرر القط سرقته.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

أبطال فيلم إن غاب القط 

فيلم إن غاب القط يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح. 

