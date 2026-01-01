تقارير تكشف البديل الأقرب لماريسكا مع تشيلسي

18 حجم الخط

أعلن نادي تشيلسي رسميًا إقالة مدربه إنزو ماريسكا من منصبه، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، اليوم الخميس، أن مدرب ستراسبورج الفرنسي وليام روزينيور، يعد مرشحًا بارزًا لقيادة الفريق اللندني.

وأضافت أن بعض مسئولي النادي معجبون للغاية بما يقدمه وليام روزينيور مع ستراسبورج لكنّهم يدركون في الوقت نفسه أن تعيينه "ينطوي على مخاطرة كبيرة".

وتولى روزينيور، وهو لاعب إنجليزي سابق، تدريب ستراسبورج في صيف 2024، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع.

وقبل ستراسبوج، درّب صاحب الـ41 عامًا فريقي هال سيتي وديربي كاونتي الإنجليزيين.

يذكر أن ستراسبورج يتبع مجموعة "بلوكو" المالكة لنادي تشيلسي الإنجليزي.

إقالة ماريسكا من تدريب تشيلسي

وجاء في بيان النادي أن ماريسكا قاد الفريق خلال فترته لتحقيق نجاحات لافتة، أبرزها التتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ تشيلسي الحديث، كما توجه النادي بالشكر للمدرب الإيطالي على إسهاماته وجهوده التي بذلها مع الفريق.

وأشار البيان إلى أن تشيلسي لا يزال ينافس على أهداف مهمة هذا الموسم في أربع بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما يتطلب قرارات حاسمة في هذا التوقيت.

وأضاف النادي أن الطرفين، ماريسكا وتشيلسي، توصلا إلى قناعة مشتركة بأن إحداث تغيير على المستوى الفني قد يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح وتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام البيان، تمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في محطته المقبلة ومسيرته التدريبية المستقبلية.

