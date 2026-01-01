منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بنين في أمم أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب بنين، في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

بدأ مران المنتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

بينما أدى مهند لاشين تدريبات تأهيلية استعدادا لمباراة بنين.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

