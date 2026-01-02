أنجلينا جولي تزور العريش في مهمة إنسانية لتفقد أوضاع المصابين الفلسطينيين

18 حجم الخط

وصلت النجمة العالمية والمبعوثة الإنسانية أنجلينا جولي إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في مهمة إنسانية تهدف لتفقد الأوضاع على الحدود المصرية الفلسطينية.

ورافقتها خلال الجولة السفيرة نبيلة مكرم وأروا جاييري، ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مستشفى العريش العام للاطمئنان على حالة المصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفقد مخازن المساعدات اللوجستية ومعبر رفح البري، لمتابعة سير عمليات إدخال الإغاثة التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري.

