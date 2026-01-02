الجمعة 02 يناير 2026
ثقافة وفنون

أنجلينا جولي تزور العريش في مهمة إنسانية لتفقد أوضاع المصابين الفلسطينيين

أنجلينا جولي أمام
أنجلينا جولي أمام معبر رفح
وصلت النجمة العالمية والمبعوثة الإنسانية أنجلينا جولي إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في مهمة إنسانية تهدف لتفقد الأوضاع على الحدود المصرية الفلسطينية.

 ورافقتها خلال الجولة السفيرة نبيلة مكرم وأروا جاييري، ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مستشفى العريش العام للاطمئنان على حالة المصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفقد مخازن المساعدات اللوجستية ومعبر رفح البري، لمتابعة سير عمليات إدخال الإغاثة التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري.

