الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يعتلي صدارة الهدافين لعام 2025، تعرف على القائمة الكاملة

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو
18 حجم الخط

أسدل الستار على عام 2025، والذي شهد سباقا تهديفيا مشتعلا في الملاعب الأوروبية، بعدما تم حصر جميع الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى وهي الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي، لتحديد قائمة أفضل هدّافي العام.

اعتلى الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، صدارة الهدّافين عن جدارة، بعدما سجل  خلال عام 2025، 39 هدفًا في 26 مباراة بالدوري الإسباني، متجاوزًا بدايته المتواضعة نسبيًا مع الفريق الملكي، ليؤكد قيمته كأحد أخطر مهاجمي العالم.

وحل في المركز الثاني مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، الذي واصل عروضه القوية في الدوري الألماني، مسجلًا 31 هدفًا في 33 مباراة، ليحافظ على حضوره الدائم في سباق الهدافين. 

أما المركز الثالث فكان من نصيب نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، بعدما أحرز 27 هدفًا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية العام.

وجاء في المركز الرابع لاعب مارسيليا ماسون جرينوود برصيد 22 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الفرنسي.

فيما احتل مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي المركز الخامس بعد تسجيله 20 هدفًا في 32 مباراة خلال عام 2025. 

وفي المركز السادس تواجد مهاجم برشلونة المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بـ19 هدفًا في 29 مباراة.

وحل سابعا الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، في المركز السابع بعدما سجل العدد نفسه من الأهداف خلال 37 مباراة هذا العام. 

واحتل باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن، المركز الثامن برصيد 18 هدفًا في 31 مباراة، 

بينما أكمل العشرة الأوائل كل من فيران توريس، لاعب برشلونة، بـ18 هدفًا، واستيبان ليبول، مهاجم ستاد رين الحالي وأنجيه السابق، بـ17 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عام 2025 الدوريات الخمسة الكبرى الدوري الفرنسي الدوري الإسباني ريال مدريد روبرت ليفاندوفسكي ريال مدريد الاسباني مهاجم بوروسيا دورتموند مهاجم بايرن ميونخ مهاجم بايرن ليفاندوفسكي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

روبرتو كارلوس يكشف حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

الأهلي يسعى لتعويض صفقة حامد حمدان بفلسطيني جديد

تقارير إنجليزية: كريستيانو رونالدو أنهى بناء قصره في لشبونة

بينهم 3 قنوات مفتوحة، دليلك لمشاهدة مباراة مصر وبنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

موندو ديبورتيفو تكشف التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

السيد البدوى لـ فيتو: قررت الترشح لرئاسة الوفد.. فهل من مبارز؟!.. نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف ضعف الأحزاب السياسية في مصر.. الانشغال بالخلافات الداخلية تسبب في انفصال بيت الأمة عن الشارع المصري

بطل كأس العالم للأندية، تشيلسي يقيل مدربه إنزو ماريسكا

الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائي

انتهاء 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، مدبولي يتابع موقف المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

الصدارة للفراعنة على حساب السناجب، تاريخ مواجهات مصر وبنين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads