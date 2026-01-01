مبابي يعتلي صدارة الهدافين لعام 2025، تعرف على القائمة الكاملة

18 حجم الخط

أسدل الستار على عام 2025، والذي شهد سباقا تهديفيا مشتعلا في الملاعب الأوروبية، بعدما تم حصر جميع الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى وهي الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي، لتحديد قائمة أفضل هدّافي العام.

اعتلى الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، صدارة الهدّافين عن جدارة، بعدما سجل خلال عام 2025، 39 هدفًا في 26 مباراة بالدوري الإسباني، متجاوزًا بدايته المتواضعة نسبيًا مع الفريق الملكي، ليؤكد قيمته كأحد أخطر مهاجمي العالم.

وحل في المركز الثاني مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، الذي واصل عروضه القوية في الدوري الألماني، مسجلًا 31 هدفًا في 33 مباراة، ليحافظ على حضوره الدائم في سباق الهدافين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، بعدما أحرز 27 هدفًا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية العام.

وجاء في المركز الرابع لاعب مارسيليا ماسون جرينوود برصيد 22 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الفرنسي.

فيما احتل مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي المركز الخامس بعد تسجيله 20 هدفًا في 32 مباراة خلال عام 2025.

وفي المركز السادس تواجد مهاجم برشلونة المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بـ19 هدفًا في 29 مباراة.

وحل سابعا الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، في المركز السابع بعدما سجل العدد نفسه من الأهداف خلال 37 مباراة هذا العام.

واحتل باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن، المركز الثامن برصيد 18 هدفًا في 31 مباراة،

بينما أكمل العشرة الأوائل كل من فيران توريس، لاعب برشلونة، بـ18 هدفًا، واستيبان ليبول، مهاجم ستاد رين الحالي وأنجيه السابق، بـ17 هدفًا.

