روبرتو كارلوس يكشف حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية

أصدر روبرتو كارلوس، أسطورة المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، لتوضيح حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في البرازيل، حيث نفى المدافع السابق الشائعات المنتشرة حول تعرضه لأزمة قلبية.


وخضع كارلوس، البالغ من العمر 52 عامًا، لجراحة في مستشفى "فيلا نوفا ستار" بمدينة ساو باولو أثناء قضائه عطلة نهاية العام في بلاده، بعد اكتشاف مشكلة في القلب، لكنه شدد على أنه لم يصب بأزمة قلبية كما روجت بعض التقارير الإعلامية.

وأصدر كارلوس، نجم  منتخب البرازيل، بيانا عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، قال فيه: "أود توضيح المعلومات المتداولة حاليًا، لقد خضعت مؤخرًا لإجراء طبي وقائي، تم التخطيط له مسبقًا مع فريقي الطبي".

وأضاف: "العملية سارت بشكل جيد وأنا بخير، لم أصب بأزمة قلبية".

وأرفق كارلوس مع رسالته صورة له وهو يبتسم من سريره في المستشفى، موضحًا أن اكتشاف الأمر جاء بمحض الصدفة أثناء فحص روتيني لإصابة في الساق، حيث ظهرت جلطة دموية، مما استدعى إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي كشف بدوره عن وجود انسداد قلبي تطلب تدخل القسطرة.

ورغم أن العملية كان من المفترض أن تستغرق 40 دقيقة فقط، إلا أنها امتدت لنحو ثلاث ساعات بسبب بعض التعقيدات التقنية أثناء تركيب القسطرة، لكن الفريق الطبي أكد نجاحها وتجاوز اللاعب لمرحلة الخطر.

وختم كارلوس حديثه بالقول: “أتعافى بشكل جيد وأتطلع للعودة إلى كامل صحتي واستئناف أنشطتي المهنية والشخصية قريبًا”.

مشوار روبرتو كارلوس مع ريال مدريد 

يُذكر أن كارلوس لعب لنادي ريال مدريد لمدة 11 عامًا خلال مسيرته الاستثنائية، حيث خاض 527 مباراة مع الفريق الإسباني، محققًا أربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1996 و2007.

كما احتل البرازيلي كارلوس المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لعام 2002، العام الذي ساهم فيه في فوز البرازيل بكأس العالم.

 

