خارج الحدود

التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

اليمن
اليمن
أفاد مراسل “روسيا اليوم” بأن التحالف العربي شن اليوم الجمعة ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية إن مقاتلات التحالف نفذت ضربات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، متهما إياها بنصب كمائن على طرق تحرك قوات قوات درع الوطن في محافظة حضرموت.   

وأوضح المسئول أن القصف جاء لتحييد مصادر التهديد وتأمين خطوط الإمداد والتحرك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو المواقع المستهدفة بدقة. 

واندلعت معارك بين قوات درع الوطن وقوات الانتقالي الوافدة في معسكر⁧ الخشعة⁩، مؤكدا أن طيران التحالف يوجه ضربات دقيقة.  

تكليف سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في حضرموت

كلف رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في حضرموت

الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية

وحسب وكالة "سبأ" اليمنية، فإن المادة الأولى من القرار قضت بتكليف سالم أحمد سعيد الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت، ويكون له كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.  

ونصت المادة الثانية على أن ينتهي هذا التكليف بانتهاء الأسباب التي أدت إليه أو بإصدار قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يلغي هذا التكليف. 

وكان العليمي أصدر قرارا اليوم بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن ابتداء من 30 ديسمبر 2025 لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.

وطالب القوات في حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف السعودي، العودة لمعسكراتها، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن.

ومنح القرار محافظي المحافظتين صلاحيات كاملة لتسيير الشؤون مع قوات درع الوطن، كما يفرض حظرا جويا وبحريا وبريا على المنافذ لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف. 

من جهة أخرى، أصدر العليمي الثلاثاء الماضي، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها 24 ساعة للخروج من كافة الأراضي اليمنية.  

