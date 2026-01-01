الخميس 01 يناير 2026
رياضة

الجابوني بيير أتشو حكما لمباراة منتخب مصر ضد بنين في كأس أمم أفريقيا

بيير أتشو
بيير أتشو
يخوض منتخب مصر، يوم الإثنين المقبل، مباراته أمام منتخب بنين، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة طاقم تحكيم، بقياد، بيير أتشو كحكم رئيسي.

كما سيكون الحكم المغربي حمزة الفاروق مسئولا على تقنية حكم الفيديو الـVAR، وفقا لموقع وين وين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بنين، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

