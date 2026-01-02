طريقة عمل المعصوب اليمني، حلوى لذيذة تمنح الشعور بالدفء

18 حجم الخط

طريقة عمل المعصوب اليمني، المعصوب اليمني من أشهر الحلوى الشعبية في اليمن، وتقدم غالبًا كوجبة فطور أو عشاء خفيف، لما يحتويه من مكونات طبيعية غنية بالطاقة والعناصر الغذائية.

ويتميز المعصوب بطعمه الحلو اللذيذ وقوامه الكريمي، ويعتمد بشكل أساسي على الخبز والموز والعسل، مع إضافات اختيارية تزيد من قيمته الغذائية ونكهته المميزة.

وطريقة عمل المعصوب اليمنى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو يعتمد على هرس الخبز مع الموز الناضج والعسل، ويزين بالقشطة أو الكريمة والمكسرات، ويقدم ساخنا لذا مناسب للشتاء لأنه يمنح الشعور بالدفء.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل المعصوب اليمني.

مكونات عمل المعصوب اليمني:

3 أرغفة خبز قمح كامل أو خبز عربي

3 حبات موز ناضج

3 ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي

نصف كوب قشطة أو كريمة طهي

رشة قرفة

للتزيين

فول سوداني محمص

لوز أو جوز مجروش

رشة عسل إضافية

طريقة عمل المعصوب اليمني:

يقطع الخبز إلى قطع صغيرة جدا، ثم يوضع في وعاء عميق.

يقشر الموز ويضاف إلى الخبز، ثم يهرس جيدا باستخدام شوكة أو اليد حتى يمتزج تماما.

تضاف الزبدة أو السمن والعسل إلى الخليط، ثم يقلب جيدا حتى نحصل على قوام ناعم ومتجانس.

يمكن وضع الخليط في مقلاة على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق فقط، لإعطائه طعم دافئ مميز.

تضاف القشطة أو الكريمة فوق المعصوب قبل التقديم مباشرة.

يزين المعصوب بالمكسرات المحمصة ورشة عسل حسب الرغبة، ويقدم ساخن أو دافئ.

لنجاح المعصوب، يفضل استخدام موز شديد النضج للحصول على مذاق حلو طبيعي.

لا تكثرى من التسخين حتى لا يجف الخليط.

يمكن التحكم في القوام بإضافة قليل من الحليب الدافئ.

