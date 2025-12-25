مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض

18 حجم الخط

طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض، من الوصفات المفضلة لدى كثير من النساء، خاصة من يعانين من حساسية البيض، أو يفضلن الوصفات الاقتصادية والبسيطة، أو يبحثن عن حلوى خفيفة وسهلة التحضير بمكونات متوفرة في كل بيت.







كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض، تتناسب مع أجواء احتفالية الكريسماس، فيمكنك إعدادها لأفراد الأسرة، للاحتفال بالكريسماس معهم.





مميزات كيك البرتقال بدون بيض

قبل التعرف على طريقة التحضير، من المهم الإشارة إلى أبرز مميزات هذه الوصفة:



لا تحتوي على البيض، مما يجعلها مناسبة للنباتيين أو من لديهم تحسس.

تعتمد على الخلاط فقط، دون الحاجة إلى أدوات كثيرة.

اقتصادية ومكوناتها بسيطة.

قوامها هش وناعم عند الالتزام بالمقادير.

يمكن تقديمها للأطفال كتحلية منزلية آمنة.



مقادير كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض

لتحضير كيكة متوسطة الحجم نحتاج إلى:

كوب عصير برتقال طبيعي طازج

نصف كوب زيت نباتي

كوب سكر

كوب زبادي (أو لبن رايب)

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب دقيق أبيض منخول

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

بشر برتقال (اختياري لإضافة نكهة أقوى)

مكونات كيكة البرتقال



طريقة عمل كيك البرتقال خطوة بخطوة

تجهيز الفرن والقالب

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ويُدهن قالب الكيك بالقليل من الزيت، ثم يُرش بالدقيق لتجنب الالتصاق.

خلط المكونات السائلة

في الخلاط الكهربائي، يُوضع عصير البرتقال، الزيت، السكر، الزبادي، والفانيليا. تُخلط المكونات جيدًا لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

إضافة المكونات الجافة

يُضاف الدقيق تدريجيًا إلى الخليط، ثم البيكنج بودر ورشة الملح، ويُشغل الخلاط على سرعة منخفضة حتى تختفي تكتلات الدقيق فقط، دون الإفراط في الخلط حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.

صب الخليط في القالب

يُسكب خليط الكيك في القالب المُجهز، مع تسوية السطح برفق.

الخبز

يُدخل القالب إلى الفرن لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة، مع عدم فتح الفرن خلال أول 25 دقيقة. يُختبر نضج الكيك بإدخال عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيفًا تكون الكيكة جاهزة.

التقديم

تُترك الكيكة لتبرد قليلًا، ثم تُقلب على طبق التقديم، ويمكن تزيينها برشة سكر بودرة أو بشر برتقال.



نصائح لنجاح كيك البرتقال بدون بيض

يُفضل استخدام عصير برتقال طازج وليس مُعلبًا للحصول على نكهة أفضل.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

عدم الإفراط في خلط الدقيق حتى لا تفقد الكيكة هشاشتها.

يمكن استبدال السكر الأبيض بسكر بني أو تقليل كميته حسب الرغبة.



أفكار للتنويع

إضافة ملعقة كاكاو للحصول على كيك برتقال بالشوكولاتة.

حشو الكيكة بصوص البرتقال أو المربى.

تغطيتها بصوص برتقال خفيف لإضافة لمعة وطراوة.



القيمة الغذائية

تُعد كيك البرتقال بدون بيض خيارًا أخف نسبيًا من الكيك التقليدي، خاصة إذا تم تقليل السكر واستخدام زيت نباتي خفيف. كما يوفر البرتقال فيتامين C ومضادات أكسدة تعزز المناعة.

كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض وصفة مثالية لكل سيدة تبحث عن حلوى سهلة، ناجحة، واقتصادية، بطعم شهي يرضي جميع أفراد الأسرة دون مجهود كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.