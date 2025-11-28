خطوة بخطوة والمذاق لا يقاوم، طريقة عمل أم علي في المنزل

18 حجم الخط

طريقة عمل “أم علي” من أشهر الحلويات المصرية والعربية، وهي طبق تاريخي غني بالنكهات، يجمع بين الطعم الشرقي الأصيل وسهولة التحضير.

يعود أصل طبق أم علي إلى العصر الأيوبي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من الوصفات الأساسية في المناسبات والعزومات، خاصة في فصل الشتاء لما تمنحه من دفء وطاقة.

تتميز أم علي بأنها لا تعتمد على مكونات معقدة، بل يمكن تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

في هذا التقرير نقدم طريقة عمل أم علي بطريقة احترافية لضمان قوام كريمي وطعم غني ولذيذ.

المكونات الأساسية لتحضير أم علي

قبل البدء في التحضير، من المهم تجهيز المكونات بدقة للحصول على أفضل نتيجة. المكونات التالية تكفي لأسرة مكوّنة من 4 إلى 6 أفراد:

1 باكيت من الجلاش أو نصف رغيف فينو أو كرواسون مُحمَّص ومفتت (عيار الكمية حسب النوع المستخدم).

3 أكواب من الحليب كامل الدسم.

كوب من كريمة الخفق (كريمة لباني) لزيادة القوام الكريمي.

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف كوب من المكسرات المتنوعة: لوز، فستق، بندق، زبيب، جوز هند (اختياري).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزبدة السايحة.

يمكن تعديل الكمية حسب حجم الصينية أو عدد الأفراد.

خطوات التحضير بالتفصيل

1. تجهيز الخبز أو الجلاش

يمكن استخدام الجلاش، الفينو، أو الكرواسون. في كل الحالات يجب تقطيعها أو تفتيتها ثم تحميصها قليلًا لضمان الحصول على نكهة شهية ومنعها من التعجين داخل الحليب.

إذا استخدمتِ الجلاش: قطّعيه شرائح، وزعيه في صينية، وأدخليه الفرن حتى يصبح ذهبي اللون.

إذا استخدمتِ الكرواسون الجاهز: اقطعيه مكعبات صغيرة دون الحاجة للتحميص.

هذه الخطوة تمنح أم علي قوامًا متماسكًا ومذاقًا محمصًا لذيذًا.

2. تسخين الحليب والكريمة

في قدر على النار، ضعي الحليب مع السكر والكريمة والفانيليا.

قلّبي المزيج حتى يذوب السكر جيدًا ويسخن الحليب دون غليان.

الكريمة تضيف قوامًا غنيًا ومذاقًا كريميًّا يشبه وصفات المطاعم.

3. إضافة الزبدة

بعد إطفاء النار، أضيفي الزبدة السايحة إلى خليط الحليب وحرّكي جيدًا.

تساعد الزبدة على منح الحلوى نكهة مميزة وملمسًا أكثر نعومة.

4. تجهيز الصينية

ضعي الخبز أو الجلاش المحمّص في قاع صينية الفرن.

أضيفي طبقة من المكسرات المحمّصة حسب الرغبة.

اسكبي خليط الحليب الساخن فوق الخليط في الصينية، وتأكدي أنه يغطي كل المكونات.

اتركي الصينية لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الخبز جزءًا من السوائل.

5. السطح الكريمي الذهبي (اختياري)

يمكن إضافة طبقة وجه إضافية من الكريمة أو القشطة لمنح أم علي مظهرًا احترافيًا.

ضعي 2 ملعقة كبيرة من القشطة على السطح ووزّعيها خفيفًا.

6. الخَبز

أدخلي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20–25 دقيقة.

يجب أن يصبح وجه أم علي ذهبي اللون مع فقاعات خفيفة تدل على نضج الحليب.

طاجن ام علي

نصائح لنجاح أم علي

كلما زادت كمية الكريمة كانت النتيجة أكثر فخامة.

يمكن استخدام حليب جوز الهند لمحبي النكهات المميزة.

إذا كنتِ تفضلينها أكثر حلاوة، زوّدي كمية السكر أو أضيفي عسلًا عند التقديم.

المكسرات المحمّصة تمنح طعمًا رائعًا وتضيف قرمشة محببة.

يمكن إضافة القليل من القرفة لإضفاء نكهة دافئة.

طريقة التقديم

تُقدَّم أم علي ساخنة فور خروجها من الفرن للحصول على أفضل نكهة وقوام.

يمكن تزيين الوجه بالفستق المجروش أو كمية إضافية من المكسرات.

كما يمكن تقديمها مع الحليب الساخن لمن يرغب في مزيد من الترطيب.

أم علي واحدة من الحلويات التي تمتلك مزيجًا فريدًا بين بساطة الإعداد وغنى الطعم.

وبفضل مكوناتها المتوفرة وخطواتها السهلة، يمكن لأي ربة منزل أو فتاة مبتدئة في الطبخ إعداد هذا الطبق بنجاح من أول مرة.

إنها وصفة مصرية أصيلة تحمل عبق التراث وتمنح دفئًا خاصًا في ليالي الشتاء أو في المناسبات العائلية.

