طريقة عمل كيك البراونيز فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز

طريقة عمل كيك البراونيز، كيك البراونيز من أشهر وألذ الحلويات العالمية، وتتميز بقوامها الغني وطعم الشوكولاتة المكثف الذي يعشقه الكبار والصغار.

ويعود أصل البراونيز إلى المطبخ الأمريكي، وانتشرت سريعا في جميع أنحاء العالم بفضل سهولة تحضيرها وتنوع طرق تقديمها، حيث يمكن إعدادها ككيك أو مربعات أو حتى في المج.

وطريقة عمل كيك البراونيز سهلة وبسيطة بشرط ضبط الخطوات حتى تكون مميزة وناجحة واحلى من الجاهزة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل كيك البراونيز.

مكونات عمل كيك البراونيز:-

200 جرام شوكولاتة خام داكنة أو بالحليب حسب الرغبة

150 جرام زبدة

1 كوب سكر

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب دقيق أبيض منخول

ربع كوب كاكاو خام

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر اختياري لقوام أخف

مكسرات مجروشة أو شوكولاتة شيبس اختياري

طريقة عمل كيك البراونيز:-

في حمام مائي أو في الميكروويف، نذيب الشيكولاتة مع الزبدة مع التقليب حتى نحصل على خليط ناعم ولامع، ثم نتركه يبرد قليلا.

في وعاء عميق، نخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتح اللون قليلا.

نضيف خليط الشيكولاتة والزبدة إلى خليط البيض تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يمتزج تماما.

في وعاء آخر نخلط الدقيق، الكاكاو، الملح، والبيكنج بودر، ثم نضيفهم إلى الخليط السائل ونقلب برفق باستخدام ملعقة أو سباتولا.

يمكن إضافة المكسرات أو الشيكولاتة الشيبس حسب الرغبة وتقليبها بلطف داخل الخليط.

نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بورق الزبدة، ثم ندخله فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 إلى 180 مئوية لمدة 25 إلى 35 دقيقة حسب سماكة القالب.

نختبر البراونيز بعود خشبي، يجب أن يخرج به بقايا رطبة قليلا للحصول على القوام الفدجي المميز.

يجب عدم الإفراط في الخبز حتى لا تجف البراونيز.

استخدام شيكولاتة خام عالية الجودة للحصول على نكهة غنية.

ترك الكيك يبرد قليلا قبل التقطيع للحصول على قطع متماسكة.

يمكن تقديمها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

تقدم مع كرة آيس كريم فانيليا وصوص شيكولاتة.

تزين برشة سكر بودرة أو صوص كراميل.

يمكن تقطيعها إلى مربعات صغيرة وتقديمها في المناسبات.

