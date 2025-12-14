طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، وصفة شتوية دافئة

18 حجم الخط

طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تُعد البطاطا الحلوة من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، خاصة في فصل الشتاء، لما تتمتع به من طعم حلو طبيعي وقوام ناعم يمنح إحساسًا بالدفء والشبع.





وعند دمجها مع صوص البشاميل الكريمي، نحصل على طبق مميز يجمع بين الفائدة الغذائية والطعم الغني، ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية خفيفة أو طبق جانبي فاخر على مائدة الغداء أو العشاء.





فوائد البطاطا الحلوة الصحية

قبل التعرّف على طريقة التحضير، من المهم الإشارة إلى القيمة الغذائية العالية للبطاطا الحلوة، فهي:



غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالامتلاء.



مصدر ممتاز لفيتامين A المهم لصحة البشرة والنظر.

تحتوي على مضادات أكسدة تعزز المناعة، خاصة في الطقس البارد.

تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناولها باعتدال.

أما صوص البشاميل، فعند تحضيره منزليًا بطريقة صحية وبكمية مناسبة، يمكن أن يكون إضافة مغذية بفضل احتوائه على الحليب الغني بالكالسيوم والبروتين.

طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل



المكونات:

أولًا: مكونات البطاطا

1 كيلو بطاطا حلوة

ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ثانيًا: مكونات البشاميل

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب دافئ

ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب

للتزيين (اختياري):

جبنة مبشورة (موزاريلا أو رومي)

بقسماط مطحون أو شوفان مطحون لوجه صحي

طريقة التحضير:

تحضير البطاطا:

تُقشر البطاطا الحلوة وتُقطع إلى شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم، ثم تُسلق في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تنضج نصف نضج فقط. تُصفى جيدًا وتُترك جانبًا.

تحضير صوص البشاميل:

في قدر على نار متوسطة، تُذاب الزبدة ثم يُضاف الدقيق ويُقلب جيدًا لمدة دقيقة حتى يختفي طعم الدقيق النيء. يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى نحصل على صوص ناعم بدون تكتلات. يُتبل بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب، ويُرفع من على النار عندما يصل للقوام الكريمي.

تجهيز الصينية:

يُدهن قالب الفرن بقليل من الزبدة، ثم تُرص طبقة من البطاطا الحلوة، ويُسكب فوقها جزء من صوص البشاميل. تُكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

الوجه:

يُضاف الجبن المبشور أو البقسماط حسب الرغبة، للحصول على وجه ذهبي مقرمش.

الخبز:

تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون وتتشرب البطاطا الصوص.

نصائح لنجاح الوصفة:

يمكن إضافة قطع دجاج مشوية أو مشروم سوتيه لتحويل الطبق إلى وجبة متكاملة.

لمن تتبع نظامًا صحيًا، يمكن استخدام حليب قليل الدسم وزبدة أقل أو زيت زيتون.

يُفضل تقديم البطاطا بالبشاميل ساخنة للحصول على أفضل قوام وطعم.

البطاطا بالبشاميل

لماذا تُعد هذه الوصفة مثالية للشتاء؟

لأنها تجمع بين الدفء، الطعم الحلو الطبيعي، والقوام الكريمي المشبع، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج لمكونات معقدة، مما يجعلها خيارًا عمليًا للأمهات والنساء العاملات.

في النهاية، تظل البطاطا الحلوة بالبشاميل وصفة مميزة تضيف تنوعًا ولمسة فاخرة إلى مائدتك، مع الحفاظ على التوازن بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية.



