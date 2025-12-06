طريقة عمل كيكة اليوسفي في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل كيكة اليوسفي، كيكة اليوسفي واحدة من ألذ وصفات الحلويات الشتوية التي تجمع بين الطعم المنعش والقوام الهش.

وتمتاز بسهولة التحضير، ومكوناتها البسيطة، ورائحتها الزكية التي تملأ المنزل، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة اليوسفي.

مكونات عمل كيكة اليوسفي:

3 حبات يوسفي متوسط الحجم مغسول جيدا

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر أبيض

نصف كوب زيت نباتي أو زيت ذرة

نصف كوب عصير يوسفي طازج

كوب ونصف دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة بشر قشر اليوسفي الطبقة البرتقالية فقط

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

لصوص اليوسفي

نصف كوب عصير يوسفي

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة نشا مذابة في 2 ملعقة ماء

طريقة عمل كيكة اليوسفي

طريقة عمل كيكة اليوسفي:

اغسلي اليوسفي جيدا.

قومي ببشر القشرة دون الاقتراب من الجزء الأبيض لأنه مر.

اعصري اليوسفي للحصول على نصف كوب عصير صافى.

إذا رغبتِ بطعم أقوى، يمكنك طحن حبة يوسفي كاملة مقشرة ومنزوعة البذور وإضافتها للخليط.

سخني الفرن مسبقا على درجة 180°.

ادهني صينية متوسطة بالزيت ورشي قليلا من الدقيق.

في وعاء الخلاط، ضعي السكر، والبيض، والفانيليا.

اخفقي لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح الخليط هش ولونه فاتح.

أضيفي الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

أضيفي بشر اليوسفي وعصير اليوسفي واخفقي حتى يتجانس الخليط.

في طبق آخر، انخلي الدقيق، والبيكنج بودر، ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة إلى خليط البيض على دفعات.

استخدمي ملعقة أو سباتولا وادمجي المكونات بحركات دائرية هادئة من الأسفل للأعلى حتى تحافظي على الهواء داخل الخليط.

اسكبي الخليط في الصينية.

أدخليها الفرن لمدة 35 إلى 45 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي.

اختبري النضج بغرس عود خشبي، إذا خرج نظيف فالكيك جاهز.

ثم حضرى صوص اليوسفي، ضعي العصير والسكر على النار.

أضيفي النشا المذابة وقلبي حتى يصبح الصوص كثيف ولامع.

اسكبيه على الكيك الدافئ.

ثم تقدم بعدها أو بعد أن تبرد مع كوب الشاى أو العصير حسب الرغبة.

لنجاح كيكة اليوسفي، يجب أن تكون كل المكونات في درجة حرارة الغرفة.

نخل الدقيق ضروري للهشاشة.

لا تكثري من بشر اليوسفي حتى لا يصبح الطعم مر.

لا تفتحي الفرن قبل مرور 30 دقيقة.

إذا أردتى كيكة أكثر رطوبة، أضيفي ملعقتين زبادي للخليط.

