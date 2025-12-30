طريقة عمل البطاطا بالكريم بروليه، فاخرة ولذيذة وسهلة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل البطاطا بالكريم بروليه، البطاطا بالكريم بروليه من الوصفات العصرية والمبتكرة التي تجمع بين الطعم الحلو الطبيعي للبطاطا واللمسة الفرنسية الفاخرة لحلوى الكريم بروليه الشهيرة.

هذه الوصفة مثالية لفصل الشتاء، حيث تمنح الجسم الدفء والطاقة، كما أنها تصلح للتقديم كتحلية مميزة في العزومات والمناسبات الخاصة، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل البطاطا بالكريم بروليه.

مكونات عمل البطاطا بالكريم بروليه:-

2 حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم

ماء للسلق أو يمكن شواؤها بالفرن

مكونات خليط الكريم

كوب كريمة خفق سائلة

نصف كوب حليب كامل الدسم

2 صفار بيض

ربع كوب سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة أو جوزة الطيب اختياري

مكونات وجه الكريم بروليه

3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر ناعم

طريقة عمل البطاطا بالكريم بروليه

تغسل البطاطا جيدا وتقشر.

تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

تسلق في ماء مغلي حتى تصبح طرية تماما، ثم تصفى جيدا.

يمكن استبدال السلق بالشوي في الفرن للحصول على نكهة أعمق.

تهرس البطاطا جيدا حتى تصبح ناعمة وخالية من أي تكتلات.

لتحضير خليط الكريم، في قدر على نار هادئة، يسخن الحليب مع الكريمة دون غليان.

في وعاء آخر، يخفق صفار البيض مع السكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

يضاف خليط الحليب الساخن تدريجيا إلى البيض مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل البيض.

تضاف الفانيليا والقرفة ويقلب الخليط جيدا.

تضاف البطاطا المهروسة إلى خليط الكريم.

يقلب الخليط حتى يصبح ناعم ومتجانس.

يسكب المزيج في قوالب فخار أو قوالب الكريم بروليه المقاومة للحرارة.

يسخن الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

ترص القوالب في صينية عميقة ويضاف ماء ساخن للصينية (حمام مائي).

تخبر البطاطا بالكريم لمدة 35 إلى 45 دقيقة حتى يتماسك الخليط.

تخرج القوالب من الفرن وتترك لتبرد، ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

ثم يرش السكر الناعم على سطح كل قالب بطبقة متساوية.

تستخدم شعلة المطبخ لحرق السكر حتى يتحول إلى كراميل ذهبي مقرمش.

في حال عدم توفر الشعلة، يمكن وضع القوالب تحت شواية الفرن لبضع دقائق مع المراقبة المستمرة.

لنجاح الوصفة، يجب استخدام بطاطا حلوة ناضجة يمنح طعم أغنى وحلاوة طبيعية.

لا ترفعي حرارة الفرن حتى لا يتشقق الوجه.

يفضل ترك الحلوى تبرد جيدا قبل إضافة السكر المحروق للحصول على قوام مثالي.

