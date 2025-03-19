الأربعاء 19 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل أم علي، أسرع وألذ تحلية بعد الفطار

طاجن أم علي، فيتو
طاجن أم علي، فيتو

طريقة عمل أم علي، من الحلويات الشرقية التي يمكنك عملها لأسرتك بعد الفطار، فقط بالقليل من الرقاق أو عجينة الملفاي، أو حتى بعض حبات الكرواسون، وستدخلين البهجة على أفراد أسرتك في الشهر الكريم.

أم علي؛ من الحلويات العربية المميزة بطعمها اللذيذ، كما أن طريقة عمل أم علي من الطرق سريعة التحضير، والتي يمكنك أن تقدميها لأفراد أسرتك او ضيوفك، فهي من الحلويات الشرقية اللذيذة.

وتعد أم علي من الحلويات الشرقية التي تباع بأسعار عالية، في حين أنها غير مكلفة، ولن تستغرق وقتا ولا جهدا في عملها، كما أن طعهما لذيذ، ويفضلها الكبار والأطفال.

إلى جانب أن طريقة عمل ام علي في البيت، غير مكلفة، مقارنة بشرائها جاهزة، فكل مكوناتها متوفرة بسهولة، وغير مكلفة، فيمكنك عمل كمية تكفي أفراد الأسرة التي تصل لـ6 أفراد، بما لا يتجاوز الـ50 جنيه.
 

طريقة عمل أم علي في البيت

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي طريقة عمل أم علي في البيت.
 

أم علي
أم علي


مقادير عمل أم علي 
500 جرام عجينة الملفاي (باف باستري) أو رقاق
100 جرام مكسرات
لتر حليب
250 جرام سكر
150 جرام قشطة فلاحي
ڤانيلا

 

طريقة عمل أم علي خطوة بخطوة

تفرد عجينة الملفاي ونقوم بعمل ثقوب بها وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة وبعد خروجها من الفرن نتركها تبرد ثم نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة.
في إناء نضع اللبن على النار ونتركه إلى أن يغلي ثم نضع السكر ونقلبه جيدًا مع اللبن.
وفي طاجن فرن نضع عجينة الميل فيي والمكسرات ونخلطهم جيدًا ثم نضع الڤانيلاعلى الحليب.

نضيف اللبن على خليط الميل فيي والمكسرات ثم نضيف القشطة على الوجه وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة إلى أن يحمر وجهها وتقدم.

 

طريقة عمل أم علي بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل أم علي، بطريقة مميزة واقتصادية، وغير مكلفة، بالشوكولاتة، وكذلك بالتمر.

 

طريقة عمل أم علي بالشوكولاتة

مقادير عمل أم علي :
4 حبات كرواسون 
لتر حليب 
200 جرام شيكولاتة خام 
3 حبات بيض 
ملعقة صغيرة فانيليا 
مربي كريز

 

للتزيين:
كوب كريمة خفق 
2 كيس دريم ويب 
200 جرم شيكولاتة داكنة 
حبات كريز

 

خطوات تحضير أم علي :
تذاب الشوكولاتة في الميكروويف أو على حمام مائي.
يسخن الحليب علي النار، ويخفق الفانيليا والبيض ونضيف الحليب الساخن لهما تدريجيا مع التقليب المستمر ثم الشيكولاتة المذابة.
يخفق الخليط جيدا، حتى يتجانس.
يفتح الكرواسون من المنتصف ويحشى بالمربي، ثم يقطع قطع صغيرة ويوضع بطاجن الفرن.
يسقي بمزيج الحليب والشيكولاتة المجهز.
يخبز في فرن متوسط الحرارة حوالي 30 دقيقة حتى ينتفخ.
بعد أن يبرد يزين بالكريمة المخفوقة مع الدريم ويب، الشيكولاتة المبشورة، الكريز.
وتقدم بالهنا والشفا.

 

أصل طريقة عمل أم علي

تعود طريقة عمل أم علي؛ إلى العصر الأيوبي في مصر، وسميت أم علي بهذا الاسم، نسبة إلى زوجة حاكم الإمبراطورية الأيوبية في مصر؛ التي طلبت من الطهاة أن يبتكروا لها ألذ حلوى يمكنهم صنعها وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد، فسميت باسمها، وأصبحت الوصفة المختارة طبقًا وطنيًّا لمصر.

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