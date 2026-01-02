موضوع خطبة الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "قيمة الوقت في حياة الإنسان" والغش في الامتحانات

18 حجم الخط

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: «قيمة الوقت في حياة الإنسان».

موضوع خطبة الجمعة الثانية

على أن تكون الخطبة الثانية "الغش في الامتحانات" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

ويمكن تحميل نص الخطبة والمقالات الداعمة لها عبر منصة وزارة الأوقاف الرقمية عبر هذا الرابط.



إنجازات وزارة الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع لعام ٢٠٢٥

وفي سياق متصل سجلت وزارة الأوقاف إنجازات بارزة في مجال البر وخدمة المجتمع خلال عام ٢٠٢٥م، تعزيزًا لدورها المجتمعي والإنساني، ودعمًا للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تم توزيع كمية بلغت (٧٦٢) طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمجلس القومي للمرأة، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، ومائدة إفطار المطرية، والمحافظات المعنية، اعتمادًا على قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.



كما تم خلال الفترة نفسها توزيع (٢٠٠) ألف شنطة سلع غذائية، بإجمالي (١٠٠٠) طن من السلع الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.



وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تعزيز جهود التكافل الاجتماعي، والتوسع في برامج البر وخدمة المجتمع، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل بين أبناء الوطن.

