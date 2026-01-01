إطلاق مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية لأول مرة

18 حجم الخط

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مراسم التوقيع على برتوكول للتعاون بين الوزارة ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وجامعة بنها، ويهدف إلى إعداد وبناء كوادر بشرية متميزة ومتخصصة في مجالات الإدارة العامة والتنمية المحلية بالإدارة المحلية، بدءًا من مرحلة البكالوريوس الأكاديمى ثم الدبلومة والماجستير والدكتوراه المهنية وذلك لأول مرة بوزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية، وتمت مراسم التوقيع علي البروتوكول بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ووقع على البرتوكول كل من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة والدكتور مجدي مليجي عميد كلية التجارة جامعة بنها وبحضور عدد من قيادات الوزارة والجامعة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في منظومة بناء الإنسان داخل المحليات، حيث يتيح التعاون بين الوزارة والجامعات في تصميم برامج تعليمية وتدريبية واقعية مرتبطة بطبيعة العمل الإداري بالمحليات، بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التعاون العملي المهم يوسع قاعدة المتخصصين في الإدارة والتنمية المحلية، ويعزز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوزارة عبر ذراعها التدريبي، مركز التنمية المحلية بسقارة، باعتباره أحد أهم مراكز التدريب المتخصصة في بناء القدرات المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إعداد البرنامج تم من خلال فرق عمل مشتركة من مركز التنمية المحلية بسقارة وكلية التجارة بجامعة بنها، حيث جرى التعاون في تصميم اللوائح العلمية والإدارية، وتطوير المناهج الدراسية والحقائب التدريبية المتخصصة، بما يتوافق مع احتياجات العمل الفعلية بوحدات الإدارة المحلية.

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن البروتوكول يأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتعزيز البحث العلمي، والمساهمة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيمانًا بأهمية التعاون بين الجامعات المصرية والهيئات الوطنية في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر (2030)، لذلك سعت كلية التجارة بجامعة بنها، ومركز التنمية المحلية بسقارة بوزارة التنمية المحلية، إلي إقامة شراكة إستراتيجية مثمرة تسهم في إعداد جيل من الكوادر القادرة على قيادة العمل التنموي والإداري بالمؤسسات الحكومية والمحلية، وإيمانًا من الجانبين بضرورة التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، حيث تسعى كلية التجارة من خلال برامجها الأكاديمية إلى تخريج طلاب ذوي كفاءة علمية ومهارية عالية، بينما يعمل مركز التنمية المحلية بسقارة على دعم التدريب العملي وبناء القدرات وتوفير فرص العمل في مجالات الإدارة العامة والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن البروتوكول يعد إطارا للتعاون الحالي ومنظمًا للتعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية والتوظيفية، وبما يكفل الاستفادة المتبادلة من الإمكانات العلمية والعملية لدى كل طرف، تحقيقًا للمصلحة العامة وخدمةً أهداف التنمية في مصر.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي انه بموجب اطلاق المباردة المهمة عبر بروتوكول التعاون يتم اعداد جيل جديد من العاملين بالمحليات وجيل جديد من الراغبين بالمجالس المحلية بقانون الادارة المحلية الجديد لتوسعة ممارسة التنمية المحلية على نطاق عريض لخدمة المواطنين كما سيتم منح فرص تدريب عملي لطلاب البرنامج داخل مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى جانب التدريب الميداني بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، علاوة على منح الخريجين أولوية في فرص التوظيف المتاحة بوحدات الادارة العامة والتنمية المحلية والجهات ذات الصلة بما يساهم من خلال دمجهم بسوق العمل في كفاءة الأداء المحلي ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج بكالوريوس الإدارة العامة والتنمية المحلية بنظام الساعات المعتمدة إلى جانب دعم الطلاب والخريجين ببرامج تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة من وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي مليجي أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين مركز سقارة والكلية لتنفيذ برنامج بكالوريوس الإدارة العامة والتنمية المحلية بنظام الساعات المعتمدة، والإشراف الأكاديمي عليه من كلية التجارة، مع رعاية مركز التنمية المحلية بسقارة للخريجين وتوفير فرص التدريب والتوظيف لهم.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يعكس توجه وزارة التنمية المحلية نحو تنويع وتطوير أنماط بناء الإنسان، من خلال الجمع بين التدريب بالمراكز المتخصصة، والتدريب بالمحافظات، والبرامج العلمية بالتعاون مع الجامعات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، كما يشمل التعاون أيضًا في بحوث ودراسات تطبيقة مشتركة وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجالات التدريس والتدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تشمل عدد من بروتوكولات التعاون المماثلة المخطط توقيعها وتنفيذها مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية خلال الفترة المقبلة.

