إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تمت إزالة ما يقارب ١١٠ أكشاك غير مرخصة حتى الآن، وذلك في إطار حملة إزالة الأكشاك غير المرخصة بكافة مناطق وأحياء القاهرة والتى تأتى ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

ولفت محافظ القاهرة إلى استمرار حملات الإزالة لكافة الأكشاك غير المرخصة، مشيرًا إلى أن حملة إزالة الأكشاك تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة، وإعادة حق المشاة فى الطريق.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتح معرضًا للحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان لمدة ثلاثة أيام.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة للتعريف بمسار العائلة المقدسة، خاصة مع انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار إلى أهمية إقامة المعرض في منطقة مصر القديمة باعتبارها إحدى نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بالقاهرة، والتي تضم ٤ نقاط هم شجرة مريم بالمطرية، ومنطقة زويلة، والمعادى، ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعرض يهدف إلى التمكين الاقتصادي للحرفيين وصون الحرف التقليدية ونقلها للأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومعايير التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحرف اليدوية تعد أحد مجالات التراث الثقافي غير المادي وفقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 2003، كما أن دعم الحرفيين يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وخلق فرص عمل للشباب والأسر المنتجة.

وأشاد محافظ القاهرة بالتفاعل الكبير من الزوار مؤكّدًا أن المحافظة ستواصل تنظيم فعاليات دورية للحرف التراثية في مختلف أنحاء القاهرة لتعزيز السياحة الثقافية وتشجيع الشباب على تعلم الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث الوطنى.

ويضم المعرض أكثر من ٤٠ عارضًا من الحرفيين، والجمعيات الأهلية، وأعمال ذوي الهمم ويشارك فيه عارضين من ٤ محافظات تشارك فى مسار العائلة المقدسة هى الدقهلية، وأسيوط، والشرقية والقليوبية، ويشمل المعرض مجموعة متنوعة من الحرف التقليدية مثل الأخشاب والنحاس، والمكرمية، والجلود، والإكسسوارات، والديكوباج، والسجاد اليدوي والخوص، والفخار، وتستهدف فعاليات المعرض جذب الزوار المحليين والسياح الأجانب على حد سواء لتعريفهم بالتراث المصري الأصيل وتشجيع السياحة الثقافية المستدامة.

