رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا بتخصيص أراضي من أملاك الدولة لصالح مشروعات خدمية

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول، الصادر اليوم الأول من يناير 2026، 46 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، لصالح مشروعات بعدد من المحافظات.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 4384 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1655 متر مربع بزمام قرية كفر سليمان البحري، التابعة لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4385 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 3008.64 متر مربع، بزمام قرية جهينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4386 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 549 متر مربع، بزمام قرية السمارنة ناحية قرية الغريزات، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4387 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 400 متر مربع، ناحية قرية العوامر بحري التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4388 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1575 متر مربع، بزمام قرية كفر أبجيج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4389 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 12668 متر مربع، بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة.



-وقرار رئيس الوزراء رقم 4390 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 2883 متر مربع، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الغرفة التجارية بالمحافظة.

تخصيص أملاك الدولة الخاصة بالمجان

-قرار رئيس الوزراء رقم 4391 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 28093 متر مربع، بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد مصر (المسجد الرئاسي).



-قرار رئيس الوزراء رقم 4392 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1512 متر مربع، بزمام قرية النصر التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح محافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4393 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 305099 متر مربع، بزمام قرية المكس القبلي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4394 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 588 متر مربع، بزمام قرية بلقس التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4395 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 2871 متر مربع، بزمام قرية البصيلة قبلي التابع لمركز ومدينة أدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4396 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1579.98 متر مربع، بزمام قرية المسعدة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف.



-وقرار رئيس الوزراء رقم 4397 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 853 متر مربع، بزمام قرية كفر طنبدي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

إقامة مشروعات على أراضي الدولة الخاصة

-قرار رئيس الوزراء رقم 4398 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 11679 متر مربع، بزمام مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4399 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1200 متر مربع، ضمن منطقة الحي الحضري بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح مديرية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4514 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 701 متر مربع، بزمام قرية حمزاوي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4515 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 450 متر مربع، بزمام قرية الساحل قبلي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4516 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1760 متر مربع، بزمام قرية حجازي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4517 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 2981 متر مربع، بزمام قرية طوخ التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية أمن المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.