بالأسماء، ننشر التشكيل الجديد لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بعد قرار رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويضم المجلسين أعضاء من قيادات الجامعات والخبراء والمتخصصين في القطاع التعليمي، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والإشراف على الجامعات الخاصة والأهلية.

ونستعرض خلال هذا التقرير، أسماء أعضاء المجلسين بعد إعادة تشكيلهما.

أولا: تشكيل مجلس الجامعات الخاصة الجديد

رؤساء الجامعات الخاصة.

أمناء مجالس الجامعات والمستشفيات الجامعية.

مستشارو الوزير في الجامعات الخاصة.

رؤساء مجالس أمناء جامعة النهضة والمستقبل والمصرية الروسية.

الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

ثانيا: تشكيل مجلس الجامعات الأهلية الجديد

رؤساء الجامعات الأهلية.

أمين المجلس الأعلى للجامعات.

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية.

أمين مجلس الجامعات الأهلية.

رئيس مجلس أمناء جامعة حلوان الأهلية.

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

رئيس مجلس أمناء جامعة بنى سويف الأهلية.

أمين مجلس الجامعات الخاصة.

الدكتور / صالح هاشم - رئيس جامعة عين شمس الأسبق - رئيس اتحاد

الجامعات العربية الأسبق.

الدكتور / حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى.

الدكتور / علاء كمال الدين عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

الدكتور / شريف يوسف حلمى خاطر - رئيس جامعة المنصورة.

الدكتور / عصام الدين صادق فرحات - رئيس جامعة المنيا.

الدكتور / ناصر خميس بركات الجيزاوى - رئيس جامعة بنها.

