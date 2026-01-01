حكم حاسم ضد المعتدي على معلم بالإسماعيلية، والنقابة تشيد بالقضاء

18 حجم الخط

أصدرت نقابة المهن التعليمية والنقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية بيانًا رسميًا أشادت فيه بحكم القضاء المصري العادل، وبالدور الداعم لكل من نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك عقب صدور حكم قضائي حاسم في واقعة الاعتداء على أحد المعلمين، بما يؤكد أن كرامة المعلم مصونة ولا تفريط فيها.

وأوضح البيان الصادر عن نقابة المعلمين بالإسماعيلية برئاسة محمد حسين، أن القضاء أصدر حكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامه بتعويض مدني قدره عشرة آلاف جنيه، في واقعة الاعتداء على المعلم أحمد حسن عبدالعزيز بمدرسة المجاورة الرابعة بنات المستقبل، والتي أسفرت عن إصابته إصابة بالغة نتج عنها جرح غائر بالوجه (12 غرزة مع شرخ بالجمجمة).

إشادة بدور نقابة المعلمين ودعم القيادة النقابية

وأشادت النقابة بالدور الكبير الذي قام به نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي تابع القضية باهتمام شخصي ومستمر، معتبرًا أن كرامة المعلم خط أحمر، وهو ما كان له بالغ الأثر في عودة الحق إلى صاحبه.

كما ثمّن البيان جهود محمد حسين، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، لمتابعته المستمرة للتحقيقات، وتكليف محامي النقابة بالحضور أمام أقسام الشرطة والنيابة، وعدم التهاون في الدفاع عن حق المعلم، إلى جانب إصدار بيانات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الحقيقة للرأي العام.

دعم قانوني ونفسي للمعلم المعتدى عليه

وأكدت النقابة أنها لم تدخر جهدًا في مساندة المعلم المعتدى عليه، حيث تم تقديم الدعم القانوني الكامل، إلى جانب الدعم النفسي والمادي، من خلال زيارات رئيس النقابة للمعلم في المستشفى ومنزله، تأكيدًا على وقوف النقابة بجوار أعضائها في جميع الظروف.

وشدد البيان على أن نقابة المعلمين ستظل الدرع الحامي للمعلمين في كل مكان، ولن تسمح بالتفريط في حق أي معلم مهما كانت الظروف، موجهة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المعلم بأن النقابة ستتصدى له بكل قوة.

