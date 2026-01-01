الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حكم حاسم ضد المعتدي على معلم بالإسماعيلية، والنقابة تشيد بالقضاء

نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية
18 حجم الخط
ads

أصدرت نقابة المهن التعليمية والنقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية بيانًا رسميًا أشادت فيه بحكم القضاء المصري العادل، وبالدور الداعم لكل من نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك عقب صدور حكم قضائي حاسم في واقعة الاعتداء على أحد المعلمين، بما يؤكد أن كرامة المعلم مصونة ولا تفريط فيها.

وأوضح البيان الصادر عن نقابة المعلمين بالإسماعيلية برئاسة محمد حسين، أن القضاء أصدر حكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامه بتعويض مدني قدره عشرة آلاف جنيه، في واقعة الاعتداء على المعلم أحمد حسن عبدالعزيز بمدرسة المجاورة الرابعة بنات المستقبل، والتي أسفرت عن إصابته إصابة بالغة نتج عنها جرح غائر بالوجه (12 غرزة مع شرخ بالجمجمة).

 

إشادة بدور نقابة المعلمين ودعم القيادة النقابية

وأشادت النقابة بالدور الكبير الذي قام به نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي تابع القضية باهتمام شخصي ومستمر، معتبرًا أن كرامة المعلم خط أحمر، وهو ما كان له بالغ الأثر في عودة الحق إلى صاحبه.

كما ثمّن البيان جهود محمد حسين، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، لمتابعته المستمرة للتحقيقات، وتكليف محامي النقابة بالحضور أمام أقسام الشرطة والنيابة، وعدم التهاون في الدفاع عن حق المعلم، إلى جانب إصدار بيانات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الحقيقة للرأي العام.

دعم قانوني ونفسي للمعلم المعتدى عليه

وأكدت النقابة أنها لم تدخر جهدًا في مساندة المعلم المعتدى عليه، حيث تم تقديم الدعم القانوني الكامل، إلى جانب الدعم النفسي والمادي، من خلال زيارات رئيس النقابة للمعلم في المستشفى ومنزله، تأكيدًا على وقوف النقابة بجوار أعضائها في جميع الظروف.

وشدد البيان على أن نقابة المعلمين ستظل الدرع الحامي للمعلمين في كل مكان، ولن تسمح بالتفريط في حق أي معلم مهما كانت الظروف، موجهة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المعلم بأن النقابة ستتصدى له بكل قوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المعلمين حكم قضائي لصالح معلم الاعتداء على معلم نقابة المعلمين بالإسماعيلية كرامة المعلم القضاء المصرى اتحاد المعلمين العرب

مواد متعلقة

حصاد وزارة البيئة في 2025.. إنجازات غير مسبوقة.. تراجع تلوث الهواء بالقاهرة والدلتا.. واستهداف خفضه 50% بحلول 2030

آخر موعد لتسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية 2025 - 2026

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة، قبول جميع المتقدمين فوق 5 سنوات لأول مرة

10 مدارس مصرية يابانية جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح

حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم

من المختبر إلى المصنع، مؤتمر الصناعات الكيماوية بالقومي للبحوث يحول الابتكار العلمي لمنتجات وطنية

بعد شكاوى فنية من الطلاب، امتحان البرمجة يثير تساؤلات حول جاهزية المنصات التعليمية

الأكثر قراءة

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الرعاية الصحية تعتمد الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025–2029

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

بيان محمد إبراهيم، أول مولودة في 2026

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وفاركو

الرعاية الصحية: بدء نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية للهيئة في 5 محافظات

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

تفسير رؤيا العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads