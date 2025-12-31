آخر موعد لتسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية 2025 - 2026

18 حجم الخط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة التزام جميع طلاب الشهادات الفنية بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مشددة على أن تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول الامتحانات.

ودعت الوزارة الطلاب إلى عدم التأخير في استكمال الإجراءات المطلوبة، والتوجه إلى مدارسهم لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الموعد النهائي لغلق باب التسجيل.

خطوات تسجيل استمارة الدبلوم الفني 2026 إلكترونيًا

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل استمارة الدبلوم الفني الإلكترونية، والتي تتم على مرحلتين أساسيتين:

أولًا: تفعيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد

الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا



إدخال كود الطالب والرقم القومي.

استكمال البيانات المطلوبة للحصول على البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

ضرورة الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور لاستخدامهما في تسجيل الاستمارة.



ثانيًا: تسجيل استمارة الشهادات الفنية الإلكترونية



الدخول على رابط تسجيل الاستمارة: اضغط هنا



تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.



مراجعة البيانات الشخصية والتعليمية بدقة.

استكمال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

الضغط على زر حفظ.

بعد الانتهاء من التسجيل

تحميل ملف الاستمارة بصيغة PDF.

طباعة الاستمارة.

تقديمها إلى المدرسة ضمن أوراق التقديم المطلوبة لدخول الامتحانات.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الشهادات الفنية بضرورة الإسراع في تسجيل استمارة الدبلوم الفني 2026 ومراجعة البيانات بدقة، والتأكد من استكمال جميع الإجراءات قبل غلق باب التسجيل يوم الأربعاء 21 يناير 2026، تجنبًا لحرمانهم من دخول الامتحانات.

