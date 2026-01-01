الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص

وزير العمل محمد
وزير العمل محمد جبران
شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات موسعة بحضور وزير العمل محمد جبران في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الاستقرار في سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية، حيث تضمنت الفعالية تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، وافتتاح ندوة توعوية كبرى لممثلي الموارد البشرية (HR) بعدد من شركات القطاع الخاص حول "قانون العمل الجديد".

​وفي مستهل كلمته، وجه  وزير العمل التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد وللإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة المصرية الصينية كمنارة تعليمية تدعم ملف التدريب.

 استقرار بيئة العمل هو الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاجية

وأكد الوزير أن وزارة العمل هي الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء"، مشيرًا إلى أن استقرار بيئة العمل هو الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن ندوة اليوم تستهدف تعريف مسؤولي الموارد البشرية ببنود القانون الجديد لضمان التطبيق الأمثل الذي يخدم الاستثمار ويحمي القوى العاملة.

من جانبها أشادت  الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدة أن الجامعة ليست مجرد جهة تعليمية بل هي شريك أساسي في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الفعلي.

وقالت رشا الخولي: “إن لحظة تسليم عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم هي تجسيد حقيقي لتحويل الآمال إلى واقع ملموس، ومساندة الدولة لهم تمنحهم الثقة للمساهمة في بناء الوطن”.

ومن جانبه، رحب السيد الشرقاوي  مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بالوزير ورئيس الجامعة، مؤكدًا استمرار  مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي.

وأوضح أن تسليم الـ 20 عقدًا اليوم هو استكمال لمسيرة دعم هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم داخل مؤسسات القطاع الخاص، مع تقديم الدعم الفني للشركات للتعريف بآليات قانون العمل الجديد.

