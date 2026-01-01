بينهم 3 قنوات مفتوحة، دليلك لمشاهدة مباراة مصر وبنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا وحتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وبنين عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا قناة beIN SPORTS MAX 2، كما تُنقل المباراة أيضًا عبر قناة الرياضية المغربية، في إطار التغطية الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»



القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب بنين، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو

طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

حال تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي، سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة كوت ديفوار (حامل اللقب) وبوركينا فاسو.

وحال تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، سيكون أمام مواجهة قوية مع أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.