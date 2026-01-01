السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

18 حجم الخط

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة كافة صور التهرب الضريبي التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة،

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن قيام مسؤولي عدد أربع شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم والذي بلغ نحو 764 مليون جنيه من خلال تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة من تلك الأعمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحاكم المختصة والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها بالإضافة الى الغرامات المالية المقررة.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بجميع القائمين على الأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة والتحلي بالمسؤولية الوطنية بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.

