وجوه مألوفة تعود للظهور في "لا ترد ولا تستبدل"، أبرزهم يارا جبران وريم حجاب

المخرجة مريم أبو
المخرجة مريم أبو عوف
يعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل من أبرز الأعمال الفنية التي تعرض حاليًا، ولقد لفت الانتباه ظهور عدد من الوجوه لفنانين سبق أن تعاونوا مع المخرجة مريم أبو عوف في أعمال سابقة، ليواصلوا معها رحلة فنية يظهرون فيها بشكل مختلف ومميز، خاصة أن مريم أبو عوف تقدم الممثلين في أدوار مختلفة، وتمنحهم مساحات أعمق للتعبير.

يارا جبران 

تقدم الفنانة يارا جبران في مسلسل لا ترد ولا تستبدل شخصية هايدي، وهي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تحت قيادة مريم أبو عوف، إذ شاركت معها في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! عام 2021، حيث قدمت شخصية زوجة شقيق منة شلبي في العمل. 

فدوى عابد

كما تعود الفنانة فدوى عابد للتعاون مع مريم أبو عوف بعد مشاركتها في ليه لأ؟! 2 عام 2021 ثم في مسلسل وش وضهر عام 2022 بدور مايسة زوجة البطل الأولى التي تركها وهجرها وبدأ حياة في مكان آخر ولكنها تحرص على البحث عنه.

وتنوع الأدوار التي قدمتها فدوى مع المخرجة يعكس ثقتها في أدواتها، وقدرة أبو عوف على تقديمها في شخصيات مختلفة، من دون الوقوع في فخ التكرار. 

صدقي صخر

الفنان صدقي صخر هو الآخر سبق ووقف أمام كاميرا مريم أبو عوف في الجزء الأول من ليه لأ؟! عام 2020، التجربة الأولى تتكرر في لا ترد ولا تستبدل من جديد، خاصة أن أسلوب الإخراج لمريم أبو عوف الذي يعتمد على التفاصيل الدقيقة يناسب طريقة صدقي صخر في الأداء، القريبة من الواقعية والبساطة. 

ريم حجاب

أما الفنانة ريم حجاب، فظهرت مع مريم أبو عوف في ليه لأ؟! 2 عام 2021 بدور ماما لبنى، وقدمت أداء لافتا ترك صدى لدى المشاهدين، واستمرار التعاون معها يبدو وكأنه رهان على موهبة تتطور، وعلى فهم فني متبادل.

تفاصيل مسلسل لا ترد ولا تستبدل 

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط وهو ما يجعل أحداثه أكثر تركيزًا وبعيدة عن الملل.

