الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يسعى لتعويض صفقة حامد حمدان بفلسطيني جديد

مصطفى زيدان،فيتو
مصطفى زيدان،فيتو
18 حجم الخط

شهدت الأيام الماضية حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بعد تعثر صفقة ضم حامد حمدان من نادي بتروجيت، والذي أصبح  قريبا من الانضمام إلى نادي بيراميدز.

وعاد مسئولو النادي الأهلي لفتح ملف جديد في سوق الانتقالات الشتوية، موجهًا أنظاره نحو اللاعب الفلسطيني مصطفى زيدان لتعزيز صفوف الفريق.

أبرز المعلومات عن مصطفى زيدان 

مصطفى زيدان، البالغ من العمر 27 عامًا، يتمتع بخبرة دولية، حيث يحمل الجنسية السويدية إلى جانب الفلسطينية، ويلعب في أكثر من مركز، أبرزها الجناح الأيمن ولاعب الوسط الهجومي.

مسيرة زيدان الدولية بدأت مع منتخبات الشباب في السويد، قبل أن يشارك مع المنتخب السويدي الأول في يناير 2023 في مباراتين وديتين أمام أيسلندا وفنلندا، ثم اختار تمثيل منتخب فلسطين منذ يونيو الماضي، وشارك مع "الفدائي" في 8 مباريات دولية.

مسيرة مصطفى زيدان الاحترافية 

على الصعيد الاحترافي، بدأت مسيرة زيدان مع نادي هوجبورجس السويدي، ثم انتقل إلى أكاديمية الشباب بنادي أستون فيلا الإنجليزي لمدة عامين، قبل أن يعود للسويد ويلعب مع عدة أندية منها هيلسنجبورجس، سيرانيسكا، سيريوس، ومالمو، وانتهى عقده مؤخرًا مع الأخير خلال موسم 2023-2024.

 كما خاض تجربة إعارة مع فريقي حتا الإماراتي وروزينبورج النرويجي، حيث سجل خلال 40 مباراة هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.

مصطفى زيدان،فيتو
مصطفى زيدان،فيتو

وأعلن نادي مالمو السويدي رسميًا عدم تجديد عقد زيدان بعد انتهاء فترة إعارته، ما يفتح الباب أمام الأهلي لاقتناص فرصة التعاقد مع اللاعب الذي أصبح على رأس أولويات النادي في سوق الانتقالات الشتوية.

رد وكيل اللاعب على عرض الأهلي 

وعلق ميرالم ياجانياتس، وكيل الفلسطيني مصطفى زيدان، في عدد من وسائل الإعلام  على أنباء مفاوضات اللاعب مع النادي الأهلي، في الفترة الحالية لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال: مصطفى زيدان فسخ عقده مع فريقه السابق مالمو السويدي بشكل رسمي، هو الآن لاعب حر، ونحن نبحث عن فرصة جديدة بالنسبة له.

وبسؤاله عن مفاوضات اللاعب مع النادي الأهلي، قال: "نحن الآن في مفاوضات عديدة مع عدة أندية، ولكن بالطبع لن أحدد أسماء هذه الأندية، ونحن لا زلنا في مرحلة الدراسة.

وأتم: “لدينا اهتمام كبير من بعض الأندية في الشرق الأوسط، وكذلك هناك عروضا من مصر أيضًا واللاعب لا يمانع من اللعب في الدوري المصري، لكننا نريد عرضا جيدا في البداية ومشروع رياضي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي منتخب فلسطين منتخبات الشباب منتخب السويد نادي بتروجيت نادي بيراميدز

مواد متعلقة

تقارير إنجليزية: كريستيانو رونالدو أنهى بناء قصره في لشبونة

بينهم 3 قنوات مفتوحة، دليلك لمشاهدة مباراة مصر وبنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا

بعد انتهاء دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.. مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16.. رياض محرز يتصدر قائمة الهدافين ونيجيريا الأقوى هجوميا.. وهذا طريق منتخب مصر إلى نهائي الكان

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

في غياب محمد صلاح، موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads