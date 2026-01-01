الأهلي يسعى لتعويض صفقة حامد حمدان بفلسطيني جديد

18 حجم الخط

شهدت الأيام الماضية حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بعد تعثر صفقة ضم حامد حمدان من نادي بتروجيت، والذي أصبح قريبا من الانضمام إلى نادي بيراميدز.

وعاد مسئولو النادي الأهلي لفتح ملف جديد في سوق الانتقالات الشتوية، موجهًا أنظاره نحو اللاعب الفلسطيني مصطفى زيدان لتعزيز صفوف الفريق.

أبرز المعلومات عن مصطفى زيدان

مصطفى زيدان، البالغ من العمر 27 عامًا، يتمتع بخبرة دولية، حيث يحمل الجنسية السويدية إلى جانب الفلسطينية، ويلعب في أكثر من مركز، أبرزها الجناح الأيمن ولاعب الوسط الهجومي.

مسيرة زيدان الدولية بدأت مع منتخبات الشباب في السويد، قبل أن يشارك مع المنتخب السويدي الأول في يناير 2023 في مباراتين وديتين أمام أيسلندا وفنلندا، ثم اختار تمثيل منتخب فلسطين منذ يونيو الماضي، وشارك مع "الفدائي" في 8 مباريات دولية.

مسيرة مصطفى زيدان الاحترافية

على الصعيد الاحترافي، بدأت مسيرة زيدان مع نادي هوجبورجس السويدي، ثم انتقل إلى أكاديمية الشباب بنادي أستون فيلا الإنجليزي لمدة عامين، قبل أن يعود للسويد ويلعب مع عدة أندية منها هيلسنجبورجس، سيرانيسكا، سيريوس، ومالمو، وانتهى عقده مؤخرًا مع الأخير خلال موسم 2023-2024.

كما خاض تجربة إعارة مع فريقي حتا الإماراتي وروزينبورج النرويجي، حيث سجل خلال 40 مباراة هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.

مصطفى زيدان،فيتو

وأعلن نادي مالمو السويدي رسميًا عدم تجديد عقد زيدان بعد انتهاء فترة إعارته، ما يفتح الباب أمام الأهلي لاقتناص فرصة التعاقد مع اللاعب الذي أصبح على رأس أولويات النادي في سوق الانتقالات الشتوية.

رد وكيل اللاعب على عرض الأهلي

وعلق ميرالم ياجانياتس، وكيل الفلسطيني مصطفى زيدان، في عدد من وسائل الإعلام على أنباء مفاوضات اللاعب مع النادي الأهلي، في الفترة الحالية لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال: مصطفى زيدان فسخ عقده مع فريقه السابق مالمو السويدي بشكل رسمي، هو الآن لاعب حر، ونحن نبحث عن فرصة جديدة بالنسبة له.

وبسؤاله عن مفاوضات اللاعب مع النادي الأهلي، قال: "نحن الآن في مفاوضات عديدة مع عدة أندية، ولكن بالطبع لن أحدد أسماء هذه الأندية، ونحن لا زلنا في مرحلة الدراسة.

وأتم: “لدينا اهتمام كبير من بعض الأندية في الشرق الأوسط، وكذلك هناك عروضا من مصر أيضًا واللاعب لا يمانع من اللعب في الدوري المصري، لكننا نريد عرضا جيدا في البداية ومشروع رياضي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.