الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

إصابة مبابي تصدم جماهير ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

مبابي
مبابي
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في نبأ عاجل، أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد "سيغيب لمدة 3 أسابيع، بسبب إصابة في أربطة الركبة".

وحال ثبتت صحة هذه الأنباء فإن النجم الفرنسي مبابي لن يشارك مع ريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وستعرض عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية، مواجهات من العيار الثقيل في بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تقام منافساتها للمرة السادسة على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وتشارك 4 أندية في كأس السوبر الإسباني العام الجاري، أولها برشلونة (بطل الدوري)، ريال مدريد (وصيف الدوري)، أتلتيكو مدريد (ثالث الدوري الإسباني) وأتلتيك بيلباو (رابع الدوري الإسباني).

تنطلق مسابقة السوبر الإسباني 2026 يوم الأحد 7 يناير 2026 بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، على أن تكون المباراة النهائية يوم الخميس 11 يناير  2026.

وأسفرت القرعة، عن مواجهة قوية بين برشلونة بصفته بطل الدوري والكأس، مع فريق أتلتيك بيلباو (رابع الليجا) في الدور نصف النهائي.

ويجمع نصف النهائي الآخر بين عملاقي مدينة مدريد، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي ناري على الأراضي السعودية.

ووقع الاتحاد الإسباني مع المملكة العربية السعودية عقدًا لاستضافة منافسات السوبر الإسباني بصورة دورية حتى عام 2029.

وتحتضن السعودية البطولة، منذ تحويلها إلى منافسة بين 4 فرق في موسم 2019-2020 بدلا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

ولم تغب منافسات السوبر الإسباني بنظامها الجديد عن السعودية، سوى في موسم 2020-2021 فقط، حيث أقيمت آنذاك بإسبانيا، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت النسخة الأخيرة، قد شهدت مواجهة مثيرة في النهائي بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وانتهت بفوز البلوجرانا (5-2)، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية في مفاجأة من العيار الثقيل. 

