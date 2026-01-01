تقارير إنجليزية: كريستيانو رونالدو أنهى بناء قصره في لشبونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن انتهاء أعمال البناء في قصر الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الفاخر والذي سيكون مقره الدائم بمجرد إعلان قرار اعتزال كرة القدم، والمقدرة قيمته بنحو 30 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن القصر الذي يقع في منتجع ساحلي حصري على بعد 30 ميلًا من العاصمة لشبونة، بات جاهزًا لاستقبال "الدون" وعائلته.

ويأتي هذا التوقيت تزامنًا مع اقتراب نهاية عقد رونالدو مع النصر السعودي في صيف 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصر يعد الأحدث والأغلى لمجموعة عقارات رونالدو الممتدة بين مدريد، تورينو، ماديرا، ونيويورك، ليعكس حجم الثروة الهائلة التي حققها النجم البرتغالي والتي قدرت بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني.

وأكملت أن القصر يضم 8 غرف نوم مجهزة بأفخم أنواع الرخام الإيطالي وصنابير من الذهب الخالص، بالإضافة إلى مسبح زجاجي ضخم مزود بممر تحت الماء يتيح للضيوف تجربة بصرية فريدة.

ويشتمل العقار على صالة ألعاب رياضية متطورة، وغرفة سينما، ومنطقة ألعاب مخصصة لأطفاله الخمسة، بالإضافة إلى جدارية حصرية من تصميم "لويس فويتون" صممت خصيصًا له ولشريكته جورجينا.

وبحسب التقارير، يضم القصر مرآبًا ضخمًا تحت الأرض صُمم خصيصًا لاستيعاب أسطول سياراته الفارهة، والذي تقدر قيمته بـ 12 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل من هذا المنزل "متحفًا شخصيًا" لمسيرة وحياة أعظم هدافي كرة القدم عبر التاريخ وعرفته البرتغال.

