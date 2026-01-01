أكثر أمانًا، المملكة المتحدة تصدر جواز سفر جديدًا (صور)

18 حجم الخط

دخل جواز سفر بريطاني جديد حيز الاستخدام مع بداية العام الجديد.

وقال مسئولون إنه الأكثر أمانًا على الإطلاق ويحمل شعار الملك تشارلز على غلافه الأمامي، بينما تتضمن الصفحات الداخلية معالم طبيعية من الدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة.

صور جبل بن نيفيس في اسكتلندا

وفقا لصحيفة الجارديان، الباسبور الجديد يحمل بين صفحاته صور جبل بن نيفيس في اسكتلندا، ومنطقة البحيرات في إنجلترا، وممر العمالقة في أيرلندا الشمالية، وخليج ثري كليفس في ويلز وكان آخر تغيير في تصميم جوازات السفر البريطانية عام 2020، عندما تحول لونها من الأحمر الداكن إلى الأزرق الداكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهد بوريس جونسون بإعادة إصدار جوازات سفر زرقاء جديدة وجميلة.

شعار الملكة إليزابيث الراحلة على الغلاف

ويصدر جواز السفر باسم الملك منذ عام 2023، مع الإشارة إلى الملك على صفحاته ولكن حتى الآن، ظل شعار الملكة إليزابيث الراحلة على الغلاف ويتميز الإصدار الجديد بميزات متطورة لمكافحة التزوير، بما في ذلك الصور المجسمة والصفحات الشفافة، مما يسهّل التحقق من جوازات السفر ويصعب تزويرها أو تغييرها وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء أن 300 جواز سفر متداول بالفعل.

جوازات السفر البريطانية الجديدة قيد التداول

وقال مايك تاب، وزير الهجرة والمواطنة: أنا فخور برؤية جوازات سفرنا البريطانية الجديدة قيد التداول. فهي تحمل شعار النبالة الملكي ومناظر طبيعية من الدول الأربع، احتفاءً بتراثنا، مع توفير مستوى أمان مُعزز وأضاف: إنها أيضا أكثر جوازات السفر البريطانية أمانًا على الإطلاق، مما يساعدنا على حماية حدودنا وتقديم خدمات عامة متميزة.

وبحسب التقرير، صدر أول جواز سفر بريطاني حديث عام 1915، ولم تضف العلامة المائية كإجراء أمني إلا عام 1972 ومنذ ذلك الحين، أُضيفت عشرات الميزات الأمنية الإضافية، بما في ذلك أنماط معقدة يصعب نسخها، وبعض التفاصيل التي لا ترى إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية.

هل جوازات السفر الحاملة شعار الملكة الراحلة سارية المفعول؟

وأعلنت وزارة الداخلية أن جوازات السفر الحالية التي تحمل شعار الملكة الراحلة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.

طرحت الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز للتداول لأول مرة في يونيو 2024 وكان استبدال صورة الملكة الراحلة بصورة الملك هو التغيير الوحيد في التصاميم الحالية لجميع فئات الأوراق النقدية البريطانية الأربع - 5 جنيهات إسترلينية، و10 جنيهات إسترلينية، و20 جنيهًا إسترلينيًا، و50 جنيهًا إسترلينيًا.

أما باقي تصميمات وميزات الأمان للأوراق النقدية فبقيت كما هي وصدرت أول مجموعة من الطوابع التي تحمل صورة ظلية للملك تشارلز في مارس 2023.

