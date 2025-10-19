بسوبر هاتريك جرينوود، مارسيليا يكتسح لوهافر بسداسية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، حقق فريق مارسيليا الفرنسي فوزا كاسحًا على حساب ضيفه لوهافر بسداسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيلودروم، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم لوهافر عن طريق ياسين كيشتا في الدقيقة 24، ثم تعادل مارسيليا في الدقيقة 35 عن طريق ماسون جرينوود.

وفي الشوط الثاني، سجل مارسيليا أربعة أهداف دفعة واحدة عن طريق بينها ثلاثية لماسون جرينوود في الدقايق 67 و72 و76، أما الهدف الخامس فسجله اللاعب بنجامين بافاز في الدقيقة 88، واختتم سداسية مارسيليا اللاعب موريللو في الدقيقة 90.



وسجل اللاعب عبد الله توريه هدف ثان لفريق لوهافر في الدقيقة 92.

مارسيليا يحاول التقدم نحو الصدارة

الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 18 نقطة ارتقى بها لصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد جمعها من 8 مباريات، سجل خلالها 21 هدفًا واستقبل 7 أهداف فقط، مما يعكس صلابة دفاعه وقوة هجومه في آنٍ واحد، ويريد الفريق أن يحقق فوزه السادس هذا الموسم ليواصل ملاحقة المتصدرين ويثبت نفسه كمنافس حقيقي على اللقب.

تشكيل مارسيليا أمام لوهافر

دخل فريق مارسيليا مباراته أمام لوهافر بتشكيل مكون من:

جيفري دي لاند - بنجامين بافار - نايف أكرد - ليوناردو باليردي - إيميرسون بالميري - مات أوريلي - بيير إميل هويبيرج - ماسون جرينود - أنجل جومييز - إيجور بايشاو - بيير أوباميانج

لوهافر الفرنسي، فيتو

أما فريق لوهافر، فتجمد رصيده عند 6 نقاط المركز السادس عشر برصيد من نفس عدد المباريات، بعد أداء متذبذب منذ بداية الموسم، أحرز لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 16 هدفا

الطاقم التحكيمي وتقنية الفيديو

أسندت لجنة التحكيم في الاتحاد الفرنسي إدارة المباراة إلى الحكم باستيان ديشيبي، ويساعده كل من بريس لو تيلير وجوليان هولبرت على الخطوط، بينما يشرف على تقنية الفيديو (VAR) الحكم ويلفريد بيان بمساعدة ماتيو جروبوست، ومن المتوقع أن تكون المباراة تحت أنظار تقنية الفيديو منذ الدقائق الأولى لضمان العدالة التحكيمية في كل الحالات المثيرة للجدل.

